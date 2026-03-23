Automationstekniker till spännande uppdrag i Bromölla
Posti Logistics Staffing AB / Elektronikjobb / Bromölla Visa alla elektronikjobb i Bromölla
2026-03-23
, Sölvesborg
, Kristianstad
, Olofström
, Karlshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Posti Logistics Staffing AB i Bromölla
, Kristianstad
, Hässleholm
, Örkelljunga
, Ystad
Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Vi på Posti söker nu en automationstekniker inom tillverkningsindustrin i nordöstra Skåne. Kunden befinner sig i en expansiv fas med flera utvecklingsprojekt, där underhållsteamet inom el och automation har en viktig funktion i den dagliga driften.
Det här är en roll för dig som vill arbeta brett med teknik i en modern produktionsmiljö och bidra till en stabil och effektiv verksamhet.Dina arbetsuppgifter
Som automationstekniker blir du en del av ett mindre team med fokus på el och automation. Teamet ansvarar för drift, service och underhåll av maskiner samt tekniska system i anläggningen.
• Felsökning och åtgärd av störningar i produktionen
• Arbeta förebyggande för att minska risken för driftstopp
• Delta i förbättringsarbete och utveckling av processer
Arbetet utförs i en tekniskt uppdaterad miljö där modern automationsutrustning används och utvecklas löpande.
START: Enligt överenskommelse
PlACERING: Bromölla
ARBETSTIDER: 7.00-15.30ProfilKvalifikationer
• Utbildning inom el, automation eller motsvarande
• Kunskap inom PLC-felsökning
• Van vid att läsa och förstå elscheman
• Några års erfarenhet från arbete inom industri, produktion eller liknande teknisk verksamhet.
Meriterande:
• Studier inom området är meriterande men inget krav.Dina personliga egenskaper
• Ansvarstagande
• Planerar och strukturerar ditt arbete på ett effektivt sätt
• Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt
• Tar initiativ och bidrar gärna till förbättringar
• Samarbetsvillig
• Engagerad
• Delar med dig av din kompetens för att stärka teamet Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5069". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), http://www.posti.se/ Kontakt
Sabina Hamzic sabina.hamzic@posti.com Jobbnummer
9814030