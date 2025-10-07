Automationstekniker till Geberit Production i Bromölla
2025-10-07
Vi söker ytterligare en Automationstekniker till Geberit i Bromölla. Geberit fortsätter att satsa stort på sin fabrik i Bromölla och erbjuder många spännande projekt där underhållsavdelningen med sitt team inom el och automation har en viktig roll! Möjligheten till utveckling som Automationstekniker på Geberit är stor. Deras varierade maskinpark och pågående projekt gör att ingen dag är den andra lik - här finns alltid nya, spännande utmaningar att ta sig an.

Arbetsuppgifter
Som Automationstekniker blir du en del av ett team på fyra personer inom el och automation. Tillsammans utgör ni en viktig del av Geberits underhållsavdelning som ansvarar för service och reparation av maskiner och elektriska utrustningar inom anläggningen.
Som automationstekniker arbetar du till stor del med det löpande underhållet i form av bland annat felsökning och optimering för att lösa och förebygga störningar i produktionen. Du kommer även att vara delaktig i utvecklingen och förbättringen av processer för att öka effektiviteten och minska driftstörningar.
Du erbjuds en fri roll där du i hög grad kan forma din arbetsdag. Rollen är bred och omväxlande där du är bryggan mellan elektriker och programmerare, i en modern verkstad. De befintliga anläggningarna uppgraderas kontinuerligt och sedan 2015 används endast Siemens styrsystem. Andra fabrikat finns fortfarande men fasas ut successivt.
Tjänsten är förlagd till dagtid, 7.00-15.30, med flexmöjligheter.

Profil
* Gymnasieutbildning inom el och/eller automation, eftergymnasial utbildning är meriterande men inget krav
* Grundläggande kunskaper inom felsökning via PLC samt att läsa och förstå elritningar.
* Du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom industri, processtillverkning, maskinpark eller motsvarande.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper! Vi söker dig som tar stort ansvar för dina arbetsuppgifter med god förmåga att planera och strukturera din arbetsdag. Du arbetar lösningsfokuserat och tar egna initiativ. Som person delar du med dig av din kompetens och idéer för att bidra till företagets utveckling. Som kollega är du engagerad och har lätt för att samarbeta.

Kontaktuppgifter för detta jobb
I den här rekryteringen samarbetar Geberit med Jefferson Wells, en del av Manpowergroup. Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Alexandra Ivstam på 044-203863 eller alexandra.ivstam@jeffersonwells.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart som möjligt, dock senast 2025-10-28.
Mer om Geberit
Geberit Group är marknadsledande i Europa inom sanitetsprodukter. Vi arbetar med en stark lokal närvaro i de flesta europeiskaländer, vilket ger ett unikt mervärde när det gäller sanitetsteknik och badrumskeramik. Produktionsnätverket omfattar 26 produktionsanläggningar, varav 4 utanför Europa. Koncernen har sitthuvudkontor i Rapperswil-Jona, Schweiz. Med cirka 11 000 anställda i cirka 50 länder genererade Geberit en försäljning av 3,1 miljarder CHF under 2023. Geberit är noterat på SIX SwissExchange och är en del av SMI(Swiss Market Index) sedan 2012.
