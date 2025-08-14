Automationstekniker med underhållskunskaper till Kode
Vill du arbeta med underhåll och automation i en spännande miljö? Hos vår klient får du möjlighet att utvecklas och bidra till innovativa lösningar.
OM TJÄNSTEN
Nu söker vi en automationstekniker till vår kund som är ett familjeägt företag beläget i Kode, norr om Göteborg. Kärnverksamhet är skärande bearbetning i en högt automatiserad och digitaliserad produktion. Deras kunder finns främst i Europa men även en del i övriga världen, kunderna är oftast stora internationella företag inom t. ex tung fordonsindustri, gruvdrift, pumptillverkning och energi.
Då företaget har tecknat flera nya affärer och står inför flera stora tekniskt utmanande investeringar så behöver vi förstärka deras underhållsavdelning med en automation/underhållstekniker.
Som underhåll/automationstekniker kommer du ha en flexibel och bred roll där varje dag ser olika ut. Den största delen av arbetsuppgifterna är felsökning, däremot kan det även bli PLC/robot programmering eller annan praktisk uppgift som krävs för att leverera i projekten. Av den anledningen söker vi en praktisk lagd person som gärna jobbar hands on och flexibelt i sin roll men goda grunder i felsökningsarbeten.
Du erbjuds
• Att arbeta på ett bolag som värnar om medarbetaren och deras utveckling
• En flexibel roll där du kan nyttja fler av dina kompetenser i en och samma roll
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-14Dina arbetsuppgifter
• Underhållsarbete av maskin och utrustning
• Robot & maskinprogrammering
• Elektrisk felsökning
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 1 års arbetslivserfarenhet av underhållsarbete och har arbetat med mekanik, el, hydraulik och pneumatik
• Har obehindrade kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Har arbetat praktiskt i på något vis i arbetslivet, helst inom industrin
• Har goda kunskaper i dokumentation och administration
Det är meriterande om du har
• God kunskap inom robotprogrammering
• God kunskap inom PLC-programmering
• Arbetat med skärande bearbetning
• Bor i eller nära Kode, för långsiktighet i rollen
• En utbildning inom produktion eller automation
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
