Automationstekniker med specialisering inom OT (Operations Technology)
Vill du arbeta med produkter som ligger rätt i tiden?
Vill du vara med på vår resa där du får möjligheten att bidra till en bättre värld?
Mondi Örebro AB är ett företag i ständig utveckling. Vår långa och gedigna historia inom pappersbranschen tillsammans med modernt tänkande och god kontroll på marknadens behov gör att vi står oss bra i den starka internationella konkurrensen. Våra produkter är en del av en klimatsmart vardag och vi har för avsikt att fortsätta vår utveckling.
Vi behöver nu bli fler så är du en positiv och engagerad person med erfarenhet från industrin och vill hitta en ny spännande utmaning! Då ser vi gärna att du är med på vår fortsatta resa!
Välkommen att bli vår kollega!
Läs mer om hur det är att arbeta på Mondi https://www.mondijobs.se/vara-medarbetare/
Vi erbjuder
Ett arbete där du har en omväxlande vardag i ett bolag där det händer mycket och är centralt beläget i Örebro. Kulturen präglas av en familjär anda med öppenhet och framåtanda. Du ingår i en internationell organisation men där besluten till mångt och mycket tas lokalt i Örebro. Att jobba på Mondi innebär också att du har stor påverkansmöjlighet och att du blir en viktig medarbetare i organisationen!
I rollen som automationstekniker med specialisering inom OT är du direkt underställd vår underhållschef.
Om rollen
Som automationstekniker och OT-specialist kommer du ingå i ett team om sju personer. I gruppen ingår även, elektriker och underhållsmekaniker. Tillsammans kommer ni att skapa goda förutsättningar för att produktionen fungerar med hög säkerhet, effektivitet och tillgänglighet.
Dina dagar kommer vara omväxlande; du utför bl a planerade insatser, åtgärdar akuta brister samt är drivande i förbättringsprocesser kring automation i vår produktion. Du får även en central roll i arbetet med fysisk säkerhet, tillgångsinventering och att kontinuerligt utvärdera och förbättra skyddsnivån för OT-miljön. Ett ansvar att samordna arbetet kring cybersäkerhet och operativ teknik (OT) så fabriken står rustad mot nuvarande och framtida cyberhot. Arbetet kommer ske i nära samarbete med den lokala IT-avdelningen och andra interna och externa parter.
Exempel på övriga arbetsuppgifter;
• Programmering av PLC, operatörspaneler, frekvensomriktare samt servo-drifter i Siemens S7 samt TIA-portalen.
• Driftsättning av automationslösningar och ställverk inom produktionen men även kopplat till vår fastighet.
• Utföra service, felsökning och vara en resurs och support vid nya installationer och projekt. Du kommer även arbeta med elkonstruktioner och läsa samt uppdatera CAD-ritningar.
• Tillsammans med IT upprätthålla en hög nivå av OT-säkerhet. Du identifierar och hanterar cyberrisker samt säkerställer att Mondis riktlinjer för OT-säkerhet efterlevs på vår anläggning i Örebro.
Du, underhållschefen och dina kollegor jobbar hela tiden för att förbättra och effektivisera underhållsarbetet vilket innebär, många kontakter internt, med din grupp, men också med olika personer som jobbar i produktionen samt kontakter med olika externa samarbetspartners.
I rollen arbetar du dagtid.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av liknande tjänst och arbetsuppgifter. Du har en positiv inställning, vill ta ansvar och trivs både med att arbeta självständigt och vara en del av ett team.
Du är engagerad, gillar en omväxlande vardag och stimuleras av problemlösning där du alltid försöker se möjligheter i stället för problem och hinder.
För oss är det är viktigt att du vill vara i en verksamhet där vi har roligt på jobbet.
Du är van att arbeta i olika IT-system som VMware, Windows Server, Active Directory och har grundläggande förståelse kring nätverksinfrastruktur. Du pratar och skriver svenska obehindrat och är också van ta till dig viss information på engelska.
Vi har arbetar främst med Siemensdrifter så därför ser vi det som meriterande om du har erfarenhet av Siemens S7 samt TIA-portalen.Publiceringsdatum2025-12-09Om företaget
Vi på Mondi Örebro är stolta över att vara ett ledande extruderingsföretag som skapar hållbara, miljösmarta barriärer mot till exempel fukt, fett och vind. Många möter våra produkter dagligen i hemmet, i skolan eller på arbetsplatsen. Vår långa historia inom pappersbranschen, tillsammans med modernt tänkande och bra koll på marknaden, gör att vi står oss bra i den internationella konkurrensen. Du hittar oss i centrala Örebro i det anrika Pappersbruksområdet. Vi är cirka 120 anställda inom bland annat produktion, utveckling, marknad, lager och logistik.
Mondi Örebro är det stora lilla företaget som förenar det bästa av två världar. Här finns alla funktioner och tillgång till den stora koncernens resurser i form av till exempel forskning och utveckling, och internationella karriärmöjligheter. Samtidigt har vi den mindre arbetsplatsens fördelar med korta beslutsvägar, ett flexibelt arbetssätt, en familjär stämning och ett inkluderande förhållningssätt där alla är lika viktiga.
Läs mer om vilka vi är och vad vi kan erbjuda dig på mondijobs.se och https://www.mondigroup.com/en/home/Så ansöker du
Välkommen med din ansökan till Oakconsulting.se! Gärna så snart som möjligt, dock senast den 31 januari 2026
Vid frågor är du välkommen att höra av dig till HR-konsult Maria Roseen, 070- 259 05 07.
