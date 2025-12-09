Automationstekniker med inriktning el
2025-12-09
Vi söker en nyfiken och lösningsorienterad automationstekniker med el-inriktning som vill vara med och stärka Alfapacs framtid. Här kombinerar du förebyggande underhåll med smart felsökning i en miljö som hela tiden utvecklas. Välkommen med ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som automationstekniker hos Alfapac blir du en del av ett team där både elektriker och mekaniker samarbetar. Arbetet omfattar främst service och underhåll av maskiner och kringutrustning, både i form av planerade insatser och akuta åtgärder. I vissa fall kan även installationer och mindre ombyggnationer förekomma. Rollen är mångsidig och ger goda möjligheter att växa och utvecklas inom yrket. Felsökning sker delvis via PLC-system, men mycket av arbetet innebär praktisk, manuell problemlösning, exempelvis på frekvensutrustning.
Du erbjuds
• En stabil arbetsgivare med familjär kultur, hög teknisk kompetens och stark framtidstro
• Goda möjligheter att växa inom företaget tack vare interna utbildningar och erfarna kollegor
• En dedikerad konsultchef från Academic Work
ARBETSUPPGIFTER

Dina arbetsuppgifter
• Arbete med installation, felsökning och underhåll
• Hantera elektriska och styrtekniska komponenter som PLC
• Felsökning och service av maskiner
• Utföra mätning och verifiering av elinstallationer
VI SÖKER DIG SOM
• Har utbildning inom El och automation eller motsvarande
• Har god kunskap om styr och reglerteknik
• Har erfarenhet av frekvensomriktare, motorstyrning och startutrustningar
• Har praktiska färdigheter kring att mäta och verifiera elinstallationer
• Kan läsa elritningar, kopplingsscheman och PLC-dokumentation
• Förstår och tillämpar säker avstängning, isolering och mätning före arbete
• Har kunskap kring att hantera mätinstrument
• Har kunskap kring pneumatik, kopplat till elstyrning
• Har erfarenhet inom felsökning i PLC-miljö
• Har ett tekniskt intresse och praktisk lagd - detta ska tydligt framgå i din ansökan
• Behärskar svenska flytande i tal och skrift
• Har B-körkort
Det är också meriterande om du har:
• Erfarenhet av att arbeta med pneumatik
• Några års erfarenhet som tekniker, industri- eller serviceelektriker
• Erfarenhet av att läsa el-scheman samt av PLC-programmering
• Kunskap inom maskinkonstruktion
• Erfarenhet från produktionsindustrin med elektriskt underhåll samt felavhjälpning
• Arbetat inom plastindustrin tidigare
• Erfarenhet av att följa Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS) och Elsäkerhetslagen
• Erfarenhet av att utföra installation av kablage, motorer, givare, belysning, uttag m.m.
• Auktorisation AL (allmän lågspänning)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Intellektuellt nyfikenÖvrig information
• Alfapac ligger i Åsbro - viktigt att du har en plan för hur du tar dig till och från arbetsplatsen då arbetstiderna inte matchar med kollektivtrafik
• Du kommer att arbeta i varma utrymmen så det är viktigt att du trivs i det
• Jourtid på helger kan förekomma
• Drogtest utförs slumpmässigt på personal på plats
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Alfapac är ett familjeägt företag som sedan 1969 utvecklar och tillverkar plastfilmer och emballage för industri, livsmedel och medicin. De skapar kundanpassade lösningar - från säckar och pallhuvar till avancerade multilagerfilmer - och arbetar hållbart genom att återvinna nästan all spillplast samt utveckla biobaserade alternativ. Läs mer här hur det är att jobba hos oss! Varaktighet, arbetstid, etc.
Heltid Ersättning
