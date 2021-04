Automationstekniker inriktning PLC - Husqvarna AB - Maskiningenjörsjobb i Jönköping

Husqvarna AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping2021-04-12Hos oss på Husqvarna är innovation mer än ett vackert ord, det är vårt sätt att driva utveckling på men också vårt sätt att utvecklas som individer.Vi söker just nu efter en ny kollega till vår produktionstekniska avdelning som idag består av 20 härliga kollegor där fem av dessa utgör en automationsgrupp som du kommer att tillhöra. Du kommer tillsammans med dessa kollegor att arbeta för att driva, mestadels i projektform, vårt innovationsarbete inom tillverkning som är i linje med implementeringen av den smarta fabriken.Din huvudsakliga uppgift kommer vara att arbeta med förbättringsprojekt på befintlig utrustning men även utveckling och programmering av ny. Samtidigt kommer du sitta med som sakkunnig inom styrsystem och maskinkommunikation vid projektinköp av automation samt annan utrustning. En förändrings- och innovationsresa som påverkar ca 1 miljon användare per år och som du kommer att få vara med och sätta ditt avtryck på.Välkommen till framtidens tillverkningsindustri, välkommen till Husqvarna 4.0.Vem du ärVi söker dig som har en naturlig drivkraft och ett brinnande intresse av att driva förbättringsarbete genom din kreativitet och kunskap inom teknik. Du stimuleras av att ta dig an utmaningar som det inte finns tydliga lösningar på och detta gör du på ett strukturerat sätt tillsammans med dina kollegor och genom samarbete med andra.För att vara aktuell för rollen behöver du ha minst ett par års erfarenhet av arbete inom industriell automation och kunskap inom PLC-programmering. Du har med fördel en adekvat högskoleutbildning och tidigare erfarenhet av arbete inom tillverkningsindustrin.Vi ser gärna att du har god programmeringsvana av:Siemens Simatic (Både S7 Classic och Tia Portal)Mitsubishi (GX IEC samt GX Works)Programmering av Siemens HMIProgrammering av Mitsubishi/Beijer HMIKommunikation/datainsamling mot överordnat systemMeriterande är även kunskap i att programmera/hantera följande:Servostyrningar (Siemens, Bosch Rexroth)Skruvdragare (Desoutter)Läsare för barcode/QR (DataLogic/Denzo)RFID-systemVision/SmartkamerorRobotprogrammeringOPCPlaceringsortDen här tjänsten är placerad i Huskvarna. Under rådande omständigheter sker delvis arbete hemifrån.Ansökan:Då urval sker löpande önskar vi din ansökan snarast, dock senast 2/5. Välkommen med din ansökan!Vid frågor kring tjänsten, var god kontakta rekryterande chef: Joel Karlsson, joel.karlsson@husqvarnagroup.com alternativt rekryteringsansvarig; Liv Hultén, liv.hulten@husqvarnagroup.com Fackliga representanter:Soili Johansson - Unionen, soili.johansson@husqvarnagroup.com . Cameron Rad, Sveriges Ingenjörer; Akademikerföreningen (Representerar alla fackföreningar hos Saco), Cameron.Rad@husqvarnagroup.com Vad händer efter din ansökan?När din ansökan inkommit går vi igenom den för att se hur väl din profil matchar kraven för tjänsten. Ser vi dig som en av våra potentiella kandidater kommer vi att kontakta dig för en intervju. I samband med detta får du information om upplägget för intervjun samt övriga steg i processen såsom ytterligare intervjuer, tester, referenstagning och introduktion. Om du inte går vidare i processen blir du informerad om detta senast när vi har tillsatt tjänsten.Kultur är en viktig byggsten för Husqvarna Group, våra nyckelbeteenden är därför någonting som grundar sig i eget ägandeskap där vi ställer oss själva frågan: vad kan jag göra?2021-04-12Sista dag att ansöka är 2021-05-02Husqvarna ABDrottninggatan 256182 Huskvarna5686657