Automationstekniker
Saab Aktiebolag / Elektronikjobb / Linköping Visa alla elektronikjobb i Linköping
2026-07-02
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Vill du påverka och göra skillnad på riktigt? Här bidrar du till att skapa trygghet för människor och samhällen. Det du gör spelar roll.
Din roll
Vill du arbeta i en tekniskt avancerad produktionsmiljö där du får stor frihet, varierande arbetsuppgifter och möjlighet att göra verklig skillnad varje dag? Då kan det här vara nästa steg i din karriär. Som Automationstekniker arbetar du med felsökning, underhåll och optimering av våra automatiserade produktioner. Ditt huvudsakliga fokus ligger på el, elektronik och automation. Du kommer använda datorbaserade verktyg för programmering, felsökning och analys.
Dina arbetsuppgifter kommer innefatta:
Säkerställning av driftsäkerhet och tillgänglighet i produktion
Utföra arbetsuppgifter baserat på inkommande arbetsorders, i stora delar av vår produktion
Felsökning och programmering av automatiserade system
Tjänsten är placerad i Malmslätt, Linköping och kommer vara förlagt på tvåskift med beredskap inkluderat.Publiceringsdatum2026-07-02Profil
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse och som drivs av att förstå hur maskiner och system fungerar. Du är lösningsorienterad, flexibel och har förmågan att självständigt ta dig an nya tekniska utmaningar. Du trivs som sagt i ett självständigt arbete men är även en person som trivs i samarbete med kollegor.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har:
Erfarenhet av automation och industriell felsökning
Goda kunskaper inom el och elektronik
Erfarenhet av programmering eller arbete i automationssystem
Erfarenhet från producerande industri
Det är meriterande om du har:
Arbetat med PLC-system
Industriella styrsystem
Annan avancerad automation
I och med rådande semestertider kommer din ansökan hanteras först i augusti, du är dock varmt välkommen med din ansökan redan nu!
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Upptäck oändliga möjligheter. Anta utmaningar, skapa smarta innovationer och uppgradera dina förmågor. Det här är en plats för kluriga tänkare, modiga pionjärer och alla däremellan. Tillsammans uppnår vi det extraordinära, var och en tar med sitt unika perspektiv. Varje bidrag räknas.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med syfte att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 28 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga. Läs mer om oss här. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab Aktiebolag
(org.nr 556036-0793)
Nobymalmsvägen 1 (visa karta
)
586 63 LINKÖPING Arbetsplats
Saab Dynamics AB Jobbnummer
9990143