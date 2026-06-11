Automationstekniker
Scan Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Linköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Linköping
2026-06-11
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Scan Sverige AB i Linköping
, Skara
, Stockholm
, Halmstad
, Kristianstad
eller i hela Sverige
Ar du en nyfiken person? Nyfiken på nya perspektiv och idéer på produktionslösningar? Brinner du för programmering och felsökning? Underhåll och optimering?
Det här kommer du att göra
Vi söker nu en driven automationstekniker till vår livsmedelsproduktion. Du kommer att arbeta i en tekniskt avancerad och reglerad miljö där driftsäkerhet, kvalitet, hygien och livsmedelssäkerhet står i fokus. Rollen är central för att säkerställa stabil drift och kontinuerliga förbättringar i våra automatiserade produktionslinjer.
Som automationstekniker hos oss arbetar du bland annat med:
Programmering, felsökning och driftsättning av PLC-, HMI- och styrsystem
Underhåll och optimering av automatiserade produktionslinjer
Snabb analys och åtgärd av produktionsstörningar
Deltagande i förbättrings- och investeringsprojekt
Samarbete med produktion, kvalitet, underhåll och externa leverantörer
Dokumentation enligt gällande standarder och rutiner
Vi söker dig som har:
Teknisk utbildning inom automation, el, mekatronik eller motsvarande
Erfarenhet av industriell automation, gärna från livsmedelsindustri
God förståelse för el- och styrsystem
Erfarenhet av PLC-system (ex. Siemens, Mitsubishi eller liknande)
Goda kunskaper i svenska och engelska
Det är meriterande men inget krav att ha erfarenhet av arbete i hygienklassad produktion samt kunskap inom industriella nätverk och SCADA.
Vi söker dig som är:
Du är ansvarstagande, noggrann och lösningsorienterad. Du trivs i en produktionsnära miljö med högt tempo och förstår vikten av kvalitet, säkerhet och struktur. Samarbete är naturligt för dig, samtidigt som du kan arbeta självständigt när det krävs.
Låter det intressant?
Vi hoppas att du är vår nästa person som vill vara med och bidra till framtidens smarta produktionslösningar!
Sök jobbet via denna länk. Sista ansökningsdag är 7:e augusti. Vi tillämpar bakgrundskontroll på slutkandidaten.
Vi ser fram emot din ansökan!
Scan Sverige är landets ledande kött- och charkuteriföretag och ägs av Lantmännen. Tillsammans med våra 1 800 medarbetare och 6 000 samarbetsgårdar utgör vi en samlad kraft för framtidens köttproduktion. Genom vårt hantverk och omsorg om hela värdekedjan levererar vi dagligen lokalproducerad och välsmakande mat till hela landet – samtidigt som vi skapar möjligheter för ett livskraftigt och självförsörjande Sverige. Med våra välkända varumärken Scan, Pärsons och Bullens och den gemensamma kraften hos våra medarbetare och leverantörer leder vi omställningen till en ökad och mer hållbar svensk köttproduktion.
Mer om Scan Sverige Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Scan Sverige AB
(org.nr 556655-4597)
582 73 LINKÖPING Arbetsplats
Scan Sverige Jobbnummer
9959161