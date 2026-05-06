Automationstekniker
Jobway AB / Maskiningenjörsjobb / Hultsfred Visa alla maskiningenjörsjobb i Hultsfred
2026-05-06
, Vimmerby
, Högsby
, Ydre
, Oskarshamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Hultsfred
, Oskarshamn
, Vetlanda
, Eksjö
, Västervik
eller i hela Sverige
Är du en driven automationstekniker som vill arbeta i en modern industrimiljö med stora utvecklingsmöjligheter? Vill du ha en varierad roll där du får kombinera teknik, förbättringsarbete och projektledning? Då kan detta vara rätt nästa steg för dig! - ansök redan idag!
I rollen som automationstekniker får du en central roll i verksamheten där du arbetar nära både produktion och underhåll. Du är med och driver förbättringar, hanterar avvikelser och säkerställer att arbetet följer uppsatta rutiner och mål. Här blir du en del av ett sammansvetsat team där teknik, struktur och utveckling står i fokus - från dagligt underhåll och optimering till implementering av nya lösningar.
I rollen som automationstekniker kommer du:
Arbeta med programmering av PLC-, HMI- och servosystem
Driva och implementera förbättringar i produktionen
Agera projektledare vid ombyggnationer och uppdateringar
Stötta underhåll med teknisk kompetens
Säkerställa dokumentation, backup och systemuppdateringar
Delta i daglig styrning och förbättringsarbete
Vi söker dig som:
Har utbildning från teknikprogrammet med inriktning el/automation eller YH-utbildning inom automation
Har ett starkt teknikintresse och ca 3-4 års erfarenhet inom automation
Är driven, strukturerad och har en vilja att utvecklas
Har goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Meriterande med erfarenhet av Siemens-system, ABB-robotar samt kunskap inom pneumatik och hydraulik
Plannja AB erbjuder dig:
Trygg arbetsgivare - en del av SSAB
Stora möjligheter att utvecklas och växa i din roll
Stark teamkänsla och stort eget ansvar
Vara med i projekt från idé till färdig lösning
5 veckors semester
Förmånsportal
Kollektivavtal
Låter detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan och CV redan idag! I denna rekrytering samarbetar Plannja AB med rekryteringsföretaget Jobway. Vid frågor, kontakta rekryterare Vendela Forselius, vendela.forselius@jobway.se
Urval sker löpande - tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas konfidentiellt.
Om Plannja AB:Plannja började tillverka plåttak redan 1967 och vi drivs av samma tanke nu som då: att skapa bättre byggnader. I dag är vi ett av Europas ledande varumärken inom tunnplåtsprodukter för byggmarknaden. Vi utvecklar och producerar tak- och fasadprofiler, takavvattning och tillbehör som ökar komforten och höjer värdet på ditt hus. Våra produkter är utvecklade speciellt för Norden. Det betyder dels att kvaliteten är så hög att de klarar vårt tuffa klimat, dels att de är nordiska i sin estetik med design och kulörer som tar fram det bästa i hus och byggnader. Vårt huvudkontor ligger i Järnforsen, Småland. Vi har tillverkning i Järnforsen och Landsbro i Sverige. Plannja är ett varumärke inom Ruukki Construction. Ruukki Construction har stark närvaro i 10 Europeiska länder och tillsammans är vi en del av SSAB, med delade värderingar och lång erfarenhet av stål- och byggbranschen.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518)
Ringvägen (visa karta
)
577 76 JÄRNFORSEN Arbetsplats
Jobway rekryterar till Plannja AB Kontakt
Rekryteringskonsult
Vendela Forselius vendela.forselius@jobway.se +46763105514 Jobbnummer
9894882