Automationsspecialist till Yrekeshögskolan
Produktionskonsult Väst AB / Maskiningenjörsjobb / Karlskrona Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlskrona
2026-03-19
, Ronneby
, Torsås
, Karlshamn
, Emmaboda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Produktionskonsult Väst AB i Karlskrona
, Kristianstad
, Växjö
, Hässleholm
, Ljungby
eller i hela Sverige
Automationsspecialist till Yrkeshögskoleutbildning
Vår utbildningsavdelning expanderar kraftigt. Med sju avtal med olika privata och offentliga YH-aktörer, och med en rad nya kunder där vi har pågående förhandlingar, ser vi ett ökat behov av nyrekrytering. Idag är vi tre heltidsanställda, och i vår affärsplan siktar vi på att bli tre gånger så många.
Det som genomsyrar våra aktiviteter under första och andra kvartalet 2026 är både en helt ny webbshop och en framtidssäkrad App Factory - båda utvecklingsområdena tas fram i syfte att inte bara kunna följa den snabba teknologiska utvecklingen inom flera olika tekniska områden, utan också att säkerställa ett försprång när det gäller de ökade kompetenskraven inom industrin.
Det vi letar efter
I första hand söker vi därför en automationsspecialist som vill undervisa nästa generation inom industriell automation. Du har både teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet och trivs lika bra med att stå i klassrummet som att felsöka, koppla och programmera i verkstaden.
Som utbildare hos oss får du inte bara undervisa - du blir också en nyckelperson i att utveckla kursinnehåll, handleda projekt och skapa pedagogiska upplägg som förbereder studerande för industrins verklighet. Uppdraget kan anpassas i omfattning och kombineras med andra professionella åtaganden.
Dina kompetenser
Vi ser gärna att du har erfarenhet av:
» PLC-programmering, främst Siemens TIA Portal (Allen-Bradley/Beckhoff är meriterande)
» HMI/SCADA, t.ex. WinCC eller liknande system
» Industriella nätverk och kommunikation (Profinet, Modbus, OPC UA)
» Praktiskt arbete med givare, ställdon, felsökning och säker inkoppling
» (Meriterande) Robotprogrammering, t.ex. ABB eller FANUC
Allmänna punkter
Vi jobbar med både Yrkeshögskolor och företag, så konsten att kunna överföra sin kunskap till olika yrkesgrupper är avgörande! Det kräver en kombination av föreläsningstekniker och praktiska demonstrationer - både på distans, vid fysiska träffar och ute hos våra företagskunder.
Formella krav
» Minst kandidatexamen eller motsvarande YH-examen (SeQF nivå 6 eller högre)
» Stark bakgrund inom ett eller flera tekniskt relaterade ämnen
Meriterande
» Green Belt-certifiering eller högre
» Erfarenhet av undervisning eller handledning
» Erfarenhet av andra operativsystem än Windows
» IT: Kunskap om hård- och mjukvara, inklusive Raspberry Pi eller liknande system
Praktiskt i rollen
Arbetsuppgifterna består till stor del av materialframtagning. Vänligen ange i punktform, på en skala från 1 till 10 (där 1 = lägst och 10 = högst), dina kompetenser inom följande områden:
» Kontorsprogram: LibreOffice, Google Dokument, MS Office
» Grafik: GIMP eller liknande
» Multimedia: OpenShot, OBS Studio eller liknande
» Ritningar: Google SketchUp eller andra CAD-applikationer
» Projektledning: ProjectLibre eller liknande
Detta hjälper oss att få en tydlig bild av dina styrkor och var du eventuellt behöver stöd i rollen.
Vem är du?
Vi söker en person som har både fantasi och kreativitet för att kunna skapa det som ännu inte finns. Någon som kan inspirera, motivera och bygga framtidens industriella kompetens tillsammans med oss.
Ansökan
Är du den vi söker? Skicka din ansökan och CV till oss så snart som möjligt. Urval sker löpande.
Vi ser fram emot att höra från dig!
För information och en beskrivning av våra kompetensområden, kontakta vår affärsområdesansvarige: Tito Luki, 0761-278 398 eller tl@prokon.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: tl@prokon.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Produktionskonsult Väst AB
(org.nr 556713-5206), http://www.prokon.se
371 11 KARLSKRONA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningsansvarigt, Utbildningsverksamhet
Tito Lukic tl@prokon.se 0761278398
9808358