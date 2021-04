Automationsingenjörer till Siemens - Siemens AB - Elektronikjobb i Skellefteå

Siemens AB / Elektronikjobb / Skellefteå2021-04-04Automationsingenjörer till SiemensPå Siemens utvecklar vi teknologier som tar samhället till nästa nivå. Hur? Genom elektrifiering, digitalisering och automatisering. Vi förändrar livet på de platser där du bor och arbetar, energin som driver ditt hem och hur de produkter du gillar produceras. Att vara en del av Siemens innebär att lösa komplexa utmaningar varje dag. På Siemens är vi tänkare, drömmare och utförare. Därför anställer vi inte bara de som har spännande idéer utan också har modet att göra verklighet av dem. Vi har ett högt ställt mål inom hållbarhet, att bli klimatneutrala år 2030. Tillsammans är vi ca 351 000 personer i världen varav 4 200 i Sverige som jobbar med att utveckla framtiden. Du kan bli en av dem. Vill du vara med på vår resa att bli digitaliseringens nummer ett?Här har du stora möjligheter att utveckla din kompetens och förmåga. Följ med på vår resa in i framtiden #SiemensVi är en enhet med ca 75 anställda som arbetar med service- och projektleveranser inom vårt affärsområde Digital Industry, där industri- och processautomation är några av våra fokusområden. Vi arbetar med marknadsledande produkter som Simatic TIA Portal och PCS7. Som automationsingenjör hos oss får du arbeta med den senaste tekniken och du kommer att vara involverad i både små och stora projekt, med stort fokus på greenfield projekt med spännande ny teknik. Vi jobbar med stort fokus på att hjälpa svensk industri att digitaliseras och i tjänsten blir du en av våra experter.Som automationsingenjör hos oss blir du en del av en öppen och dynamisk arbetsplats där professionell och personlig utveckling står högt på agendan och där du får arbeta med många spännande projekt! Vidareutbildning är en viktig del för våra medarbetare och du kommer löpande utbilda dig för att hålla dig uppdaterad på den senaste tekniken. Din placeringsort kan vara på något av Siemens kontor i Skellefteå, Piteå, Luleå eller Umeå, är du rätt person för jobbet så kan även annan placering diskuteras. Möjligheten finns även att utgå från hemmakontor.UtmaningenDu kommer att arbeta med projektering, utveckling, programmering, avprovning samt dokumentering av kundspecifika applikationer för automationssystem inom svensk tillverknings- och processindustri. I tjänsten ingår även arbete med simulering av automations- och processavsnitt. Du kommer även att få möjlighet att hålla kundutbildningar inom området, samt vid behov även utbildningar för interna medarbetare. Du agerar stöd i säljarbetet och är behjälplig med att sälja in nya lösningar till kund samt stöttar våra offertspecialister med din kunskap. Övriga arbetsområden inkluderar att aktivt delta i våra projekt samt programmering av automationssystem både internt och externt ute hos kund.Siemens har kunder i hela Sverige. Då en viss del av arbetet sker på plats hos kund, kan du beroende av uppdrag få resa i tjänsten.Vem är du?Du har ett brinnande intresse för teknik! Vi ser gärna att du har gymnasie- eller högskolexamen inom automation eller mekatronik samt minst tre års erfarenhet av automationssystem som Simatic TIA Portal. Kompetens inom lågspänning är meriterande.Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Då resor är en del av arbetet behöver du ha B-körkort.Som person är du kommunikativ, initiativrik samt har en god samarbetsförmåga. Du arbetar strukturerat samt är lösningsorienterad och analytisk med god förmåga att dokumentera ditt arbete. Vidare är du lyhörd inför kundens behov och tar ansvar för att lösa de problem som kan uppstå snabbt, effektivt och med god kvalitet samtidigt som du förmår att hålla en god kunddialog. Vi värdesätter även att du som person är självständig, handlingskraftig och kan ta egna initiativ.Tveka inte - ansök idag via siemens.se/jobb. Urval sker löpande, med sista ansökningsdag den 30 april. För frågor om tjänsten kan du kontakta rekryterande chef Jonatan Mayer på +46 (70) 7251522 alt. jonatan.mayer@siemens.com , eller för frågor gällande rekryteringsprocessen kontakta Lisa Lundeberg på 08-728 13 72, alt lisa.lundeberg@siemens.com . Vi ser fram emot din ansökan!För kontakt med facklig representant maila Facket.se@siemens.com I denna rekrytering undanber vi oss alla samtal rörande annonsering och rekryteringsstöd.Varaktighet, arbetstidFULLTIME PERMANENT2021-04-04SALARYSista dag att ansöka är 2021-05-04Siemens AB5671407