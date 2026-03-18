Automationsingenjör till växande bolag
2026-03-18
Brinner du för teknik och smarta automationslösningar?
Vill du ha en dynamisk vardag där du är med och driver projekt som verkligen gör skillnad? Då kan du vara den vi söker!
Frogtech Industry befinner sig i en fortsatt tillväxtfas - och vi söker nu en Automationsingenjör som vill vara med och forma framtidens industriella lösningar. Hos oss får du en central roll i ett innovativt team där idéer uppmuntras och din kompetens värdesätts.Publiceringsdatum2026-03-18Om företaget
Frogtech Industry är ett mindre lokalt förankrat företag som kombinerar djup kompetens inom elkonstruktion, automation, digitalisering och projektledning med starkt kundfokus. Vi värderar högt ansvarstagande och har en arbetsmiljö där våra medarbetare kan växa, oavsett var i karriären de befinner sig.
Vi erbjuder tjänster inom:
Automation
El-design
Digitalisering
Projektledning
Installation
Skåpbyggnation
Service och support
Om rollen
Som Automationsingenjör hos oss kommer du att arbeta i en dynamisk miljö med både små och stora projekt inom industriell automation. Du kommer att vara med från idé till driftsättning och jobba nära både kunder och kollegor inom olika teknikområden.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
• Programmering av PLC-, HMI- och SCADA-system (t.ex. Siemens, ABB, Beckhoff, Rockwell eller liknande)
• Medverkan vid systemdesign och funktionsbeskrivningar
• Driftsättning och testning av system, både på plats och hos kund
• Felsökning, förbättringsarbete och teknisk support
• Samarbete med projektledare, elkonstruktörer och andra teknikområden
Vem är du?
Vi tror att du har en analytisk och lösningsfokuserad inställning. Du gillar att ta ansvar, har en naturlig nyfikenhet och trivs i en roll där du får vara både tekniker och problemlösare.
Vi ser gärna att du har:
En relevant teknisk utbildning som civilingenjör, högskoleingenjör eller yrkeshögskola alternativt motsvarande yrkeserfarenhet
Kunskap inom PLC-/HMI-programmering alternativt SCADA
God svenska och engelska i tal och skrift
B-körkort
Meriterande är erfarenhet från processindustri eller maskinstyrning. Grunder i Eplan är också meriterande.
Vi erbjuder
På Frogtech Industry får du möjlighet att arbeta i en inspirerande miljö med varierande och utmanande projekt. Vi värnar om en hållbar arbetsmiljö där varje medarbetare spelar en viktig roll, och vi ser en anställning hos oss som ett långsiktigt engagemang. Du kommer att ingå i ett sammansvetsat team som värdesätter både professionell utveckling och arbetsglädje.
Låter det intressant?
Skicka in din ansökan med CV och personligt brev. Urval sker löpande, så vänta inte!Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten? Kontakta oss via e-post på rekrytering@frogtech.se
.
Vi ser fram emot din ansökan!
Frogtech Industry AB grundades 2019 och har snabbt etablerat sig som en stark aktör inom konsultbranschen, tack vare vår kombination av lång branscherfarenhet, stort engagemang och ett starkt driv.
Besök oss på: www.frogtech.se
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-17
E-post: rekrytering@frogtech.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Automationsingenjör".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Frogtech Industry AB
https://frogtech.se/
För detta jobb krävs körkort.
9804297