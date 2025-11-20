Automationsingenjör till Stor internationell kund

Zetterholm & Partners AB / Elektronikjobb / Lund
2025-11-20


Visa alla elektronikjobb i Lund, Lomma, Staffanstorp, Burlöv, Kävlinge eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Lund, Kungsbacka, Göteborg, Linköping, Södertälje eller i hela Sverige

Automation & Electrical Engineer - Konsultuppdrag hos stor internationell kund
Plats: Lund (SE) Omfattning: 40 h/vecka Distans: 0 % (möjlighet 1-2 dagar/vecka vid behov) Period: 1 dec 2025 - 31 dec 2026 Sista dag att ansöka är 28 nov 2025, kl. 23:59
Uppdraget
Vi söker nu en Automation & Electrical Engineer på mellannivå för ett spännande konsultuppdrag hos en världsledande aktör inom industriella process- och förpackningslösningar.
I rollen blir du en del av ett tvärfunktionellt Scrum-team som levererar kompletta automationslösningar för avancerad produktions- och förpackningsutrustning. Du arbetar nära både automation- och processingenjörer och har en central roll i att utveckla, testa och driftsätta system som möter kundens tekniska behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Programmering, testning och driftsättning av automationssystem.


Utveckling och modifiering av PLC-, HMI- och databassystem.


Systemdesign samt analys av krav och funktioner.


Kundsupport, felsökning och utbildning av kundpersonal.


Leverans av lösningar anpassade efter produktvariationer och kundspecifika behov.


Aktivt samarbete i ett projektteam om ca 10 personer och en automationsorganisation på ca 30 ingenjörer.

Vi söker dig som har
Kandidatexamen eller master inom automation engineering eller motsvarande.


Erfarenhet av hela utvecklingskedjan - dokumentation, utveckling, test och driftsättning.


God kompetens inom PLC-programmering.


Erfarenhet från större bolag och komplexa projektmiljöer.


Flytande svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande
Erfarenhet från liknande industrikoncerner.


Rockwell Automation.


EPLAN.

Personliga egenskaper
Du är nyfiken, lösningsorienterad och har ett starkt driv att utvecklas. Du trivs när det händer mycket, uppskattar tekniska utmaningar och är inte rädd för att testa nya arbetssätt. Som person är du en teamspelare med mycket goda kommunikativa förmågor.
Praktisk information
Start: 1 december 2025


Slut: 31 december 2026


Utrustning: Tillhandahålls av kunden


Placering: Lund


Onboarding: Drogtest krävs innan start


Vi arbetar med löpande urval och uppdraget kan tas ned innan sista ansökningsdatum. Sök därför så snart som möjligt.

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Zetterholm & Partners AB (org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com

Kontakt
Mary Mindland
hrm@zetterholmpartners.se
072-25 25 830

Jobbnummer
9613389

Prenumerera på jobb från Zetterholm & Partners AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Zetterholm & Partners AB: