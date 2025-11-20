Automationsingenjör till Stor internationell kund
Zetterholm & Partners AB / Elektronikjobb / Lund Visa alla elektronikjobb i Lund
2025-11-20
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Zetterholm & Partners AB i Lund
, Kungsbacka
, Göteborg
, Linköping
, Södertälje
eller i hela Sverige
Automation & Electrical Engineer - Konsultuppdrag hos stor internationell kund
Plats: Lund (SE) Omfattning: 40 h/vecka Distans: 0 % (möjlighet 1-2 dagar/vecka vid behov) Period: 1 dec 2025 - 31 dec 2026 Sista dag att ansöka är 28 nov 2025, kl. 23:59
Uppdraget
Vi söker nu en Automation & Electrical Engineer på mellannivå för ett spännande konsultuppdrag hos en världsledande aktör inom industriella process- och förpackningslösningar.
I rollen blir du en del av ett tvärfunktionellt Scrum-team som levererar kompletta automationslösningar för avancerad produktions- och förpackningsutrustning. Du arbetar nära både automation- och processingenjörer och har en central roll i att utveckla, testa och driftsätta system som möter kundens tekniska behov.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Programmering, testning och driftsättning av automationssystem.
Utveckling och modifiering av PLC-, HMI- och databassystem.
Systemdesign samt analys av krav och funktioner.
Kundsupport, felsökning och utbildning av kundpersonal.
Leverans av lösningar anpassade efter produktvariationer och kundspecifika behov.
Aktivt samarbete i ett projektteam om ca 10 personer och en automationsorganisation på ca 30 ingenjörer.
Vi söker dig som har
Kandidatexamen eller master inom automation engineering eller motsvarande.
Erfarenhet av hela utvecklingskedjan - dokumentation, utveckling, test och driftsättning.
God kompetens inom PLC-programmering.
Erfarenhet från större bolag och komplexa projektmiljöer.
Flytande svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande
Erfarenhet från liknande industrikoncerner.
Rockwell Automation.
EPLAN.
Personliga egenskaper
Du är nyfiken, lösningsorienterad och har ett starkt driv att utvecklas. Du trivs när det händer mycket, uppskattar tekniska utmaningar och är inte rädd för att testa nya arbetssätt. Som person är du en teamspelare med mycket goda kommunikativa förmågor.
Praktisk information
Start: 1 december 2025
Slut: 31 december 2026
Utrustning: Tillhandahålls av kunden
Placering: Lund
Onboarding: Drogtest krävs innan start
Vi arbetar med löpande urval och uppdraget kan tas ned innan sista ansökningsdatum. Sök därför så snart som möjligt. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Zetterholm & Partners AB
(org.nr 559521-8818), http://www.exempel.com Kontakt
Mary Mindland hrm@zetterholmpartners.se 072-25 25 830 Jobbnummer
9613389