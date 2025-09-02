Automationsingenjör till Ruukki, Borlänge
Ruukki Construction är en leverantör av stålbaserade byggprodukter och tjänster för tak och väggar till hållbara byggnader. Vi har cirka 1?350 medarbetare och 14 specialiserade produktionsanläggningar.
Vår starka närvaro i 10 europeiska länder gör det möjligt för oss att erbjuda lokal service till våra kunder genom våra huvudvarumärken Ruukki och Plannja.
Vår jämförbara nettoomsättning uppgick under 2024 till cirka 481 miljoner euro.
Vi har nordiskt ursprung och är en del av SSAB, vilket innebär att vi delar gemensamma värderingar och har lång erfarenhet inom stål- och byggindustrin.www.ruukki.com.
SSAB är ett stålbolag med bas i Norden och USA, med medarbetare i över 50 länder.
SSAB är börsnoterat på Nasdaq Stockholm och har en sekundär notering på Nasdaq Helsingfors. www.ssab.com
Företaget erbjuder
Building your tomorrow
På Ruukki är vi med och formar framtidens byggande med hjälp av vår mångåriga expertis inom stål och konstruktion. Vi skapar förutsättningar för människor att växa, leda och driva innovation. Hos oss spelar dina idéer och din utveckling en viktig roll, och du får stöd av ett coachande ledarskap och en stark kultur präglad av tillit och samarbete.
Oavsett om du arbetar i produktionen eller leder strategiska initiativ är ditt bidrag avgörande för vår gemensamma framgång. Hos oss får du möjlighet att utveckla dina styrkor, göra skillnad och växa i ett företag som värdesätter förnyelse, ansvar och resultat.
Vi erbjuder dig
• Ett konkurrenskraftigt totalerbjudande som värdesätter din kompetens och dina insatser.
• Omfattande hälso- och friskvårdsförmåner som stödjer både din fysiska och mentala hälsa - vi prioriterar säkerhet och välmående i allt vi gör.
• Tillgång till kontinuerliga program för professionell utveckling och tydliga karriärvägar inom Ruukki och den bredare SSAB-koncernen.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med tillträde enligt överenskommelse.Arbetsuppgifter
Bli en del av Ruukki Construction som Automationsingenjör och hjälp till att erbjuda hållbara stålbaserade bygglösningar till våra kunder över hela Europa med ett starkt varumärke och lokal närvaro.
Som automationsingenjör hos oss blir du en central del i uppstarten av vår nya site i Borlänge. Ditt uppdrag är att installera, driftsätta och underhålla vår högautomatiserade produktionslinje - och samtidigt bidra till att den kontinuerligt utvecklas och förbättras. Vår anläggning kombinerar olika tekniker och kan vara styrda elektroniskt, pneumatiskt eller hydrauliskt, vilket gör att arbetet blir både varierat och tekniskt spännande.
Huvudsakliga ansvarsområden:
• Driva utvecklingsprojekt inom automationsområdet
• Delta som projektmedlem när vi tillsammans tar nästa steg i vår resa
• Ansvara för automationsfrågorna vid upphandling av ny utrustning
• Säkerställa att våra system fungerar på bästa möjliga sätt
Din vardag kommer att präglas av många kontaktytor både inom företaget och med externa samarbetspartners, där du får möjlighet att bygga relationer och bidra med din kompetens i en internationell miljö.Profil
• Teknisk utbildning på högskolenivå, eller motsvarande kompetens, inom el, styr- och reglerteknik samt industriell automation.
• Teknisk och social kompetens
• Hög samarbetsförmåga
• Nyfikenhet för teknik
Du kommer ha en viktig roll i hela utvecklingskedjan, vilket gör att vi gärna ser att du är ansvarstagande, gillar att ha ordning och reda samt trivs med många kontaktytor. Vi erbjuder dig ett arbete i en utmanande och stimulerande roll i en internationell miljö med möjlighet att utvecklas professionellt och personligt.Så ansöker du
I den här rekryteringen samarbetar vi med Clockwork Rekrytering. Om du tror att du skulle passa bra i vårt team, är du varmt välkommen att skicka in en ansökan senast 2025.09.30
Har du frågor eller funderingar kontakta gärna rekryteringskonsult Anna Andersson 0708-215 318.
För att säkerställa hållbara rekryteringar, är vi på Clockwork måna om att ha ett jämställt och inkluderande urval i samtliga av våra processer vi hjälper våra kunder med. Med hjälp av ett brett urval och med en kompetensbaserad metodik som grund säkerställer vi att du som söker behandlas likvärdigt, jämlikt och jämställt.
