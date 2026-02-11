Automationsingenjör till One Nordic Hydro
2026-02-11
Är du en erfaren automationsingenjör som vill arbeta i spännande projekt kopplade till vattenkraft? Tillsammans med ONE Nordic Hydro söker vi dig som vill vara en del av deras resa mot ett mer hållbart energisamhälle. Varmt välkommen med din ansökan.
OM TJÄNSTEN
ONE Nordic Hydro är en ledande aktör inom el- och kontrollutrustningar för vattenkraft. Med en stark marknadsposition och flera av de mest spännande avtalen i branschen är de med och sätter standarden för både teknikutveckling och hållbarhet.
I rollen som automationsingenjör blir du en nyckelperson i entreprenad- och utvecklingsprojekt där automation, PLC/HMI-programmering och styrsystem står i fokus. Du får möjlighet att arbeta både tekniskt och projektorienterat, från kravställning till driftsättning och uppföljning. Du blir en viktig del i både införande och vidareutveckling av automationssystem inom vattenkraft.
Du erbjuds
• Ett meningsfullt arbete där du är med och bidrar till att forma framtidens hållbara energilösningar
• En trygg anställning med bra förmåner i ett stabilt bolag med en minst sagt imponerande orderportfölj kommande åren
• En varierad vardag med stora utvecklingsmöjligheter inom koncernen
• En arbetsgivare som tror på ömsesidigt förtroende, hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv
Dina arbetsuppgifter
• Programmera och konfigurera automationssystem (PLC/HMI), t.ex. Siemens (TIA/Step 7)
• Delta i teknisk kravställning och utformning av styrsystem
• Medverka vid provning och driftsättning på plats
• Delta i felsökning och problemlösning under projektens genomförande
• Ansvara för teknisk dokumentation och leveransmaterial
• Stötta projektteam i både små och stora projekt där automation är central komponent
VI SÖKER DIG SOM
• Har eftergymnasial utbildning inom automation, elektroteknik, reglerteknik eller motsvarande
• Har flera års arbetslivserfarenhet inom automation
• Har avancerad kunskap av PLC/HMI-programmering (gärna Siemens)
• Kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska i tal och skrift, då både språken används i det dagliga arbetet
• Innehar B-körkort då resor förekommer i tjänsten
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Problemlösande
Tjänsten är säkerhetsklassad vilket innebär att en säkerhetsprövning kommer att genomföras innan anställning. Säkerhetsprövningen omfattar registerkontroll samt säkerhetsprövningssamtal i enlighet med säkerhetsskyddslagen.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
ONE Nordic Hydro är experten inom vattenkraft som levererar helhetslösningar från koncept och förstudier till drift, underhåll och modernisering av vattenkraftstationer. Deras erbjudande omfattar teknik, mekanik, automation, el- och kontrollsystem, dammluckor och reservdriftssystem. Med stark teknisk kompetens, höga krav på arbets- och miljösäkerhet samt fokus på innovation bidrar de till att säkra Sveriges förnybara energiframtid. Ersättning
