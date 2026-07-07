Automationsingenjör till NPB Automation AB
Framgång Borås AB / Maskiningenjörsjobb / Jönköping Visa alla maskiningenjörsjobb i Jönköping
2026-07-07
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Följ hela automationslösningen – från idé till produktionsstart
Bakom varje fungerande produktionslinje finns en idé, en teknisk lösning och ett team som får allt att fungera. Hos NPB får du vara med genom hela resan – från de första tekniska diskussionerna och lösningsutformningen till PLC- och HMI-utveckling, verifiering, driftsättning och produktionsstart.
Vi är en världsledande specialist inom automationslösningar för metallförpackningsindustrin. Varje projekt är unikt och våra lösningar utvecklas utifrån kundens verksamhet, produktionsprocess och kravbild. Det innebär en vardag där teknisk problemlösning, innovation och kundanpassning är en naturlig del av arbetet.
Hos oss blir du inte specialist på en liten del av processen. Du blir en del av hela automationslösningen.
Det är en roll för dig som vill arbeta med hela automationsprocessen och motiveras av att se dina tekniska lösningar fungera i verklig produktion.
Som automationsingenjör deltar du i utvecklingen av automationslösningar till kundanpassade produktionslinjer. Du blir en viktig del av projektgruppen och bidrar med din automationskompetens genom projektets olika faser – från teknisk lösningsutformning och PLC- och HMI-utveckling till verifiering, FAT (Factory Acceptance Test), SAT (Site Acceptance Test), driftsättning och produktionsstart.
Arbetet sker i nära samarbete med projektledning, mekanikkonstruktion, elkonstruktion, installation, service och övriga teknikfunktioner. Tillsammans utvecklar ni lösningar som uppfyller kundens krav på funktion, kvalitet och driftsäkerhet.
Du arbetar både med vidareutveckling av NPB:s standardplattformar och utveckling av nya kundanpassade lösningar. Projekten varierar i omfattning och komplexitet, vilket ger en tekniskt bred roll där programmering, verifiering, driftsättning, problemlösning och kunddialog går hand i hand.
Vad kommer du att arbeta med?
Delta i teknisk lösningsutformning tillsammans med projektgruppen.
Utveckla PLC- och HMI-program för kundanpassade automationslösningar.
Programmera, simulera, verifiera och testa automationssystem.
Genomföra FAT (Factory Acceptance Test) och SAT (Site Acceptance Test).
Delta vid driftsättning, produktionsstart och optimering hos kund.
Felsöka och ge teknisk support.
Vidareutveckla NPB:s standardplattformar och kundanpassade lösningar.
Bidra till utveckling av programmeringsmetodik, tekniska arbetssätt och teknisk dokumentation.
Den tekniska miljön
Hos NPB får du arbeta i en modern automationsmiljö med bland annat:
PLC och HMI
Rockwell (Allen-Bradley)
Siemens
Studio 5000
TIA Portal
Step 7
FactoryTalk
FactoryTalk Optix
Robotik och drivsystem
Fanuc
Servostyrning (Allen Bradley, Siemens, Bosch Rexroth, SEW)
Kommunikation och industriella nätverk
Profinet
Ethernet/IP
Modbus TCP
OPC-UA (meriterande)
Digitalisering
OEE
Industry 4.0
För att trivas och lyckas i rollen...
För att trivas hos NPB tror vi att du uppskattar tekniskt komplexa utmaningar och motiveras av att arbeta nära både kollegor och kunder genom hela projektets livscykel. Du är nyfiken, strukturerad och arbetar metodiskt för att lösa tekniska problem. Du trivs med ett stort eget ansvar, vågar fatta beslut och ser möjligheter där hinder uppstår.
Vi ser gärna att du har:
Gymnasieutbildning inom el, automation eller annat relevant tekniskt område, alternativt eftergymnasial utbildning inom automation, elkraft, mekatronik, elektroteknik eller motsvarande – eller kompetens förvärvad genom flerårig arbetslivserfarenhet.
Flerårig erfarenhet av PLC-programmering inom industriell automation.
Erfarenhet av utveckling, programmering, verifiering och driftsättning av automationslösningar.
Erfarenhet från maskinbyggnation, produktionsutrustning eller automationsprojekt.
God teknisk förståelse och förmåga att analysera och lösa tekniska problem.
Goda kunskaper i svenska och engelska.
B-körkort.
Du tycker om att kombinera tekniskt arbete med internationella kundbesök och resor.
Det är meriterande om du har erfarenhet av
Rockwell (Allen-Bradley) och/eller Siemens.
Studio 5000, TIA Portal eller Step 7.
HMI-utveckling, exempelvis FactoryTalk.
Fanuc-robotar, servostyrning samt Bosch Rexroth eller SEW.
Maskinsäkerhet.
Industriella kommunikationsnätverk som Profinet, Ethernet/IP, Modbus TCP eller OPC-UA.
OEE eller Industry 4.0.
Metodutveckling, simulering och verifiering av programvara.
Vi erbjuder
Hos NPB får du arbeta i en internationell projektmiljö där teknik, kvalitet och innovation står i centrum. Här blir du en del av ett engagerat teknikteam med hög kompetens och möjlighet att utvecklas tillsammans med erfarna kollegor.
Vi erbjuder bland annat:
Individuell och marknadsmässig lön.
Vinstdelning.
Kollektivavtal med tjänstepension och försäkringar enligt gällande kollektivavtal.
5 eller 6 veckors semester.
Friskvårdsbidrag.
Kompetensutveckling genom varierande projekt, tekniskt kunskapsutbyte och nära samarbete med erfarna kollegor.
Möjlighet att arbeta i internationella projekt och utvecklas hos en världsledande specialist inom sitt område.
Tjänstens placering är i Jönköping, internationella tjänsteresor förekommer. Möjlighet till viss mån av distansarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Se jobbannons http://framrekrytering.se/lediga-jobb/?jobid=316062 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Framgång Borås AB
(org.nr 559126-0046)
Industrigatan 14 B (visa karta
)
553 02 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
NPB Automation AB Jobbnummer
9995294