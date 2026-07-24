Automationsingenjör till Nord-Lock
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Östersund Visa alla maskiningenjörsjobb i Östersund
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Vill du arbeta i en tekniskt avancerad industrimiljö där du får en nyckelroll i utvecklingen och optimeringen av framtidens produktionslösningar? Här får du en varierad roll där du kombinerar praktiskt automationsarbete med tekniskt projektansvar, med möjlighet att påverka hela kedjan från kravställning till driftsatt lösning. Varmt välkommen med din ansökan.Publiceringsdatum2026-07-24Om tjänsten
Nord-Lock är en global industrikoncern med verksamhet i flera länder världen över. Företaget är marknadsledande inom lösningar för säkra skruvförband och levererar produkter till kunder inom bland annat energi, infrastruktur, tillverkande industri och transportsektorn. I Mattmar finns en av koncernens viktiga produktions- och utvecklingsenheter, där innovation, kvalitet och teknisk expertis står i fokus.
Som automationsingenjör blir du en central del av den tekniska organisationen och ansvarar för att utveckla, implementera och optimera automationslösningar som stärker både driftsäkerhet och produktionskapacitet.
Du anställs som konsult hos Academic Work och arbetar på uppdrag av Nord-Lock. Uppdraget är långsiktigt och för rätt person finns goda möjligheter till fortsatt utveckling inom företaget.
Du erbjuds
En långsiktig möjlighet hos ett internationellt och teknikdrivet industriföretag som satsar för framtiden
En innovativ miljö där automation, produktion och produktutveckling möts
Stort inflytande över tekniska beslut från kravställning till färdig lösningDina arbetsuppgifter
Som automationsingenjör har du en nyckelroll i att forma och säkra framtidens automationslösningar i Nord-Locks produktionsmiljö. Du ansvarar för både nyutveckling och vidareutveckling av automationssystem och är en viktig del i att skapa en stabil, effektiv och framtidssäkrad produktion.
Du kommer bland annat att:
Driva utveckling och driftsättning av ny produktionsutrustning och automationslösningar
Ansvara för el- och automationsdesign av maskiner och styrsystem i projekt
Programmera PLC-system, främst i Omron och Siemens
Bidra med teknisk kravställning vid investeringar och nyutvecklingsprojekt
Felsöka, analysera och vidareutveckla befintlig produktionsutrustning för ökad driftsäkerhet
Säkerställa strukturerad dokumentation av system, processer och tekniska lösningar
Arbeta med ett helhetsperspektiv där du säkerställer att maskiner, system och flöden samverkar optimalt
Vi söker dig som
Har en eftergymnasial utbildning inom industriell automation, styr- och reglerteknik eller motsvarande
Har ett par års erfarenhet som automationsingenjör eller liknande roll
Har goda kunskaper i svenska och engelska, då det krävs i det dagliga arbetet
Har god systemförståelse och ser helheten i hur produktion och maskiner samverkar
Det är meriterande om du har
Har erfarenhet av PLC-programmering i Omron och/eller Siemens
Har erfarenhet av Eplan eller liknande ritningsverktyg
Erfarenhet av att arbeta i tillverkande industri
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "BHUQSD". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450)
Sjögatan 23 (visa karta
)
852 34 SUNDSVALL Arbetsplats
Academic Work Sweden AB Jobbnummer
10011196