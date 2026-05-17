Automationsingenjör till Metsä Tissue i Mariestad
2026-05-17
Metsä Tissue söker nu en Automationsingenjör till Mariestad
Metsä Group är en framgångsrik koncern inom skogsindustrin med rötter i de finska skogarna - vårt moderbolag är ett kooperativ av över 90 000 skogsägare. Metsä Groups affärsområde för mjukpapper och mat- och bakplåtspapper, Metsä Tissue, tillverkar hygienprodukter för hushåll och professionellt bruk, samt mat- och bakplåtspapper. Våra högkvalitativa lokalt producerade varumärken - Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA - skapar en renare vardag.
Metsä Tissue har nyligen tagit nästa stora steg i sin utvecklingsresa genom att driftsätta den moderniserade fabriken i Mariestad - en toppmodern framtidsfabrik med högkvalitativa maskiner, avancerad automation och elteknik samt drifts- och miljöprestanda i världsklass. Hållbarhet genomsyrar hela verksamheten och är en självklar del av vår vardag.
Med investeringen på cirka 370 MEUR har Metsä Tissue etablerat sig som ett ledande företag inom hållbar mjukpappersproduktion i Sverige och Skandinavien, med starka och välkända varumärken som Lambi, Serla och Katrin.
Nu när framtidsfabriken är i drift och verksamheten fortsätter att utvecklas söker vi ytterligare en driven Automationsingenjör. Vill du arbeta i en högautomatiserad produktionsmiljö och bidra till optimering, vidareutveckling och långsiktig driftsäkerhet? Stimuleras du av tekniska utmaningar och kontinuerliga förbättringar? Då kan detta vara tjänsten för dig.Publiceringsdatum2026-05-17Om tjänsten
Som Automationsingenjör hos oss på Metsä Tissue blir du en nyckelperson i vårt underhållsteam. Du får arbeta med att felsöka, programmera och uppdatera styrsystem inom våra avancerade automationsprocesser. Rollen innefattar stort eget ansvar, samtidigt som du får möjligheten att samarbeta tvärfunktionellt med andra avdelningar. Du rapporterar till vår Underhållschef.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Utveckla och implementera automatiserade lösningar för att förbättra produktivitet och kvalitet
Optimera processer för att öka effektiviteten och minska kostnader
Utföra avancerad felsökning och underhåll av automationssystem för att säkerställa stabil och effektiv drift
Ansvara för driftsättning och utförande av nya system och utrustning
Leda och utveckla arbetet med förebyggande underhåll
Delta aktivt i förbättrings- och utvecklingsprojekt
Aktivt deltagande i arbetsmiljöarbete och säkerhetsfrågor
Vem är du?
Vi söker dig som är analytisk, driven och trivs med att ta dig an komplexa frågeställningar. Du är strukturerad och har förmågan att arbeta självständigt samtidigt som du uppskattar samarbete i en öppen och social miljö.Kvalifikationer
Akademisk examen inom automation, elektroteknik eller motsvarande erfarenhet
Dokumenterad erfarenhet av arbete med automationssystem, inklusive programmering och avancerad felsökning
Teknisk kompetens inom felsökning och rotorsaksanalys vilket bidrar till att säkerställa maximal driftsäkerhet och minimera driftstopp
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med Siemens system
Erfarenhet av att delta i och driva förbättrings- och utvecklingsprojekt
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Erfarenhet av styr- och reglerteknik inom processindustri är meriterande
Erfarenhet inom data/IT är meriterande
Elkonstruktion är meriterande
Vad erbjuder vi?
I denna roll erbjuds du en spännande möjlighet att vara med och driva utvecklingen av Metsä Tissues verksamhet i Mariestad. Du får möjlighet att arbeta i ett företag som ligger i framkant av teknisk utveckling. Det kommer att vara en arbetsplats med högkvalitativa maskiner och ny teknologi med drifts- och miljöprestanda i världsklass.
Metsä Tissue erbjuder en unik produktionsmiljö, kompetenta kollegor och ett stimulerande arbete med stora möjligheter att utvecklas inom ditt område, med både interna och externa utbildningsmöjligheter.
Läs gärna mer om Framtidsfabriken på: https://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/framtidsfabriken-i-mariestad/
Anonym rekrytering - så här går det till
Detta är en anonym rekryteringsprocess. Sökandes kön och födelsedatum efterfrågas inte i ansökningsformuläret. Personuppgifter som namn, modersmål, tidpunkt för studier, namn på utbildningsinstitutioner och kontaktuppgifter är dolda fram till intervjufasen. Bilagor (som CV) är också dolda.
Rekryterare har tillgång till kontaktuppgifterna till de som kallas till intervju när den sökande har valts ut för intervju.
Vårt system vägleder dig genom ansökningsprocessen. Frågorna i ansökningsformuläret hjälper dig att presentera dina färdigheter och erfarenheter anonymt. Svara noggrant på alla frågor. Om du kallas till intervju kommer ditt CV att visas för rekryterarna som stöd till intervjun.
Läs mer och se videon om anonym rekrytering. https://www.metsagroup.com/careers/work-with-us/anonymous-recruitment/anonym-rekrytering/
Vill du veta mer?
Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen. För mer information om tjänsten, ring eller maila din framtida chef, Jonas Mörnsjö jonas.mornsjo@metsagroup.com
alternativt +46 761288496.
Din Ansökan
Klicka på länken nedan för att ansöka. Observera att bilagor inte visas vid anonym rekrytering förrän i intervjufasen. Det är därför viktigt att fylla i ansökningsformuläret noggrant. Skicka in din ansökan så snart som möjligt, eftersom vi kommer att börja behandla ansökningar redan under ansökningsperioden. Inkludera även din meritförteckning och löneanspråk. Du kommer att få ett bekräftelsemeddelande nästa morgon efter att din ansökan har tagits emot.
Ansökan kommer att vara öppen till och med den 2026-05-31.
Vi önskar dig lycka till och varmt välkommen med din ansökan!
9912452