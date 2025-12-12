Automationsingenjör till LUE Engineering AB i Lindome
Nu söker vi dig som har ett genuint tekniskt intresse och som vill arbeta med att ta fram lösningar till större och välkända kunder! Är det dig vi söker?
LUE Engineering kännetecknas av ett stort tekniskt intresse med bred kompetens och erfarenhet inom sitt område. LUE Engineering hjälper sina kunder att skräddarsy avancerade tekniska lösningar hela vägen från planering, konceptutformning och analys till projektledning, konstruktion, implementering, driftsättning och underhåll. Nu söker vi en kvalitetsmedveten automationsingenjör som vill arbeta på ett mindre företag tillsammans med andra som delar samma passion för teknik!
Om jobbet
Rollen som automationsingenjör på LUE Engineering är en bred roll där du kommer få vara med från början till slut. Du kommer arbeta med att utveckla och anpassa lösningar efter kundernas behov och önskemål. Det innebär att du kommer få träffa kund och arbeta serviceinriktat, men du kommer även arbeta tillsammans med kollegor och självständigt på plats hos LUE Engineering. Huvudsakliga arbetsuppgifter:
PLC-programmering.
Robot programmering.
Testkörning
Felsökning.
Teknisk problemlösning tillsammans med kollegor och/eller direkt med kund.
Resor förekommer, men tillhör inte det vanliga.
Handleda praktikanter.
Vem är du?
Vi söker dig som besitter ett genuint teknikintresse och en gedigen erfarenhet. Utöver ditt tekniska intresse ser vi gärna att du trivs med att arbeta problemlösande samt att du är ansvarstagande, noggrann, positiv och har god samarbetsförmåga. Du kommer till största del att arbeta på plats hos LUE Engineering, men du kommer även arbeta på plats direkt hos kund. Det innebär att du bör uppskatta att arbeta självständigt såväl som socialt och serviceinriktat.
Högskoleutbildning som automationsingenjör eller annan likvärdig relevant utbildning.
Minst 5 års erfarenhet av rollen som automationsingenjör, meriterande med erfarenhet av framtagning av mjukvara för maskiner.
Behärskar PLC-programmering väl, meriterande med kunskaper inom robotprogrammering.
Mycket goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift.
B-körkort är ett krav och tillgång till bil.
Besitter ett genuint teknikintresse och motiveras av att arbeta praktiskt.
I denna rekrytering kommer utöver dina kvalifikationer fokus ligga på dina personliga egenskaper, vilket du bör kunna styrka med goda och relevanta referenser.
Om LUE Engineering
LUE Engineering grundades 2005 i ett garage i Lindome utifrån ett stort intresse för teknik. Sedan dess har företaget vuxit till att bli 7 personer, etablerat flertalet spännande samarbeten med automotive- och techbolag och omsatte ca 15 miljoner under 2025. LUE Engineering är experter på driftsäkra lösningar med skarp precision inom bland annat mekanisk konstruktion, pneumatik och FEM. För mer information om LUE Engineering besök www.lue.se
Vad kan LUE Engineering erbjuda dig?
LUE Engineering erbjuder dig en spännande roll där det förekommer en variation av projekt med teknisk problemlösning och produktutveckling. Det är en platt organisation där det råder korta beslutsvägar, vilket medför god möjlighet till att påverka. Du kommer få insyn i och vara delaktig i alla delar av ett projekt samt bidra med din tekniska expertis. Vid intresse finns möjligheter att få kombinera sin automationsroll och utvecklas inom sälj samt bidra till LUE Engineerings fortsatta tillväxtresa. Hos oss blir du en del av ett lag där alla delar samma passion för teknik!
Välkommen med din ansökan!
Snabbfakta
Företag: LUE Engineering AB
Tjänst: Automationsingenjör
Omfattning: Heltid 100%
Tillträde: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Lindome
Sista dag att ansöka är 2026-02-28
