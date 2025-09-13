Automationsingenjör till ledande teknikföretag!
Är du redo att ta nästa steg inom automation och bidra till lösningar som gör skillnad? Vi söker en automationsingenjör till vår kund i Mattmar som vill vara med och utveckla smarta, innovativa produktionslösningar som stärker säkerhet och tillförlitlighet för kunder världen över. Här får du chansen att växa, påverka och vara del av en global framgångsresa - skicka in din ansökan redan idag!
OM TJÄNSTEN
Som Automationsingenjör kommer du att spela en central roll i att utveckla och implementera robusta automationslösningar som effektiviserar processer och förbättrar produktiviteten. Som automationsingenjör hos vår kund blir du en nyckelperson i att både säkerställa driftsäkerhet och utveckla kapaciteten i maskiner och produktionslösningar. Du driver arbetet framåt inom områden som digitalisering, maskinsäkerhet och driftövervakning. Rollen innebär också att du ger stöd vid felsökning samt kravställning på el- och automationslösningar vid investeringar i nya maskiner. Vid framtagande av nya maskiner är du den som leder arbetet med el- och automationsdesign, från konstruktion och programmering till färdig driftsättning. Du kommer att vara en viktig del av ett engagerat team som driver innovation och kvalitet framåt.
Du blir anställd som konsult hos oss på Academic Work och jobbar på uppdrag hos vår kund. Detta är ett långsiktigt behov där karriärmöjligheter hos vår kund kan öppnas framöver.
Du erbjuds
• En spännande arbetsplats med en bredd av kompetenser där det finns goda möjligheter till kompetensutveckling i ditt dagliga arbete
• Moderna lokaler där säkerhet och arbetsmiljö står högt på priolistan
• Närhet till skidåkning, fjäll och natur
• En dedikerad konsultchef som under hela din anställning kommer stötta dig i din utveckling
Dina arbetsuppgifter
• Utveckling och driftsättning av ny produktionsutrustning
• Ta fram kravspecifikationer för tekniska inköp inom automationsområdet
• Utveckling och felsökning av befintlig produktionsutrustning
• Dokumentation av system och processer
• Elkonstruktion och design av styrsystem
VI SÖKER DIG SOM
• Har en eftergymnasial utbildning med inriktning mot industriell automation, styr- & reglerteknik, eller motsvarande erfarenhet
• Har goda kunskaper i svenska och engelska, muntligt och skriftligt, då båda språken används i arbetet
• Är driven och initiativtagande med god kommunikativ förmåga
Det är meriterande om du har
• Flera års arbetslivserfarenhet från en liknande roll
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Ordningsam
• Stabil
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
