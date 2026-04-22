Automationsingenjör till Komab
Wikan Personal AB / Maskiningenjörsjobb / Skellefteå Visa alla maskiningenjörsjobb i Skellefteå
2026-04-22
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Vindeln
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Wikan Personal AB i Skellefteå
, Robertsfors
, Piteå
, Norsjö
, Älvsbyn
eller i hela Sverige
Komab växer och söker en automationsingenjör! Som ett lokalägt bolag med systerbolag såsom Gallac, Bergteamet och JAMA är vi en del av en bredare industrigrupp med stark närvaro i regionen. Vi är en etablerad aktör inom teknikkonsultbranschen och arbetar primärt mot basindustrin där vi erbjuder skräddarsydda konstruktionslösningar till gruv-, såg- och processindustrin. Här blir du en del av ett härligt gäng med god samhörighet och familjär stämning, samtidigt som du erbjuds en mångsidig och spännande arbetsmiljö!
Utöver att vi sitter i centrala lokaler med möjlighet till parkering, får du även ett eget kontor samt deltar i vårt bonussystem.
Komab är ett teknikkonsultföretag med målet att hjälpa våra kunder från idé till leverans, oavsett om det gäller mindre punktinsatser eller helhetsåtaganden. Vi har lång erfarenhet av mekanik, el/automation och anläggningar till bland annat gruv-, trä- och stålindustrin. Vi vet hur dessa branscher fungerar och vilka krav som ställs på teknik och maskiner, vilket gör att vi både kan leda projektet och leverera tekniken.
Här hittar du det lokalägda bolaget, bestående av 15 anställda, som håller till i nya och fräscha lokaler i centrala Skellefteå. Som konsulter spenderas även en stor del av vår tid ute hos kunderna. Vi tror på laget före jaget. Hela teamet träffas regelbundet för att tillsammans gå igenom hur vi ligger till i projekt, målsättningar och hur vi ska fortsätta utvecklas.Arbetsuppgifter
Som automationsingenjör är din huvudsakliga uppgift att arbeta fram lösningar självständigt och i nära samarbete med såväl dina kollegor som kunden. Det innefattar bland annat programmering av styrsystem, viss konstruktion och en delaktighet i driftsättning hos kund. Arbetet innebär med andra ord många kontaktytor internt och externt. Eftersom en viss del av dina arbetsuppgifter är ute hos kund så kan det förekomma resor, i första hand regionalt och lokalt.
Våra kunder ställer höga krav på funktion och hållbarhet, vilket i sin tur ställer höga krav på vår förmåga att tänka nytt och leverera kvalitativa lösningar. Hos Komab är det nära till beslut och som medarbetare hos oss är du, tillsammans med dina kollegor, i högsta grad delaktig i bolagets fortsatta framgång!
Din bakgrund/Dina egenskaper
Vi söker sig som har kunskap inom automation förvärvad genom utbildning och/eller erfarenhet. Det är bra om du har hunnit jobba några år som automationsingenjör eftersom uppdragen är av varierande karaktär. Har du dessutom erfarenhet av driftsättning är det väldigt meriterande!
De styrsystem som är vanligt förekommande hos våra kunder är Siemens och ABB, därför ser vi gärna att du har kunskap om dessa. B-körkort, samt mycket goda kunskaper i engelska är ett krav. Kan du svenska i tal och skrift är det meriterande då de flesta av våra kunder är svensktalande.
Som person är du trygg i din sociala förmåga, utifrån att du i din roll som konsult dagligdags representerar företaget gentemot kunder och samarbetspartners. Du är teknisk och nyfiken med en stark inre motor. Det faller sig naturligt för dig att ta initiativ och du motiveras av att vara en del i att ta företaget framåt.
Information och kontakt
Sista dag att ansöka är 2026-05-14, urval kan komma att ske löpande så vänta inte med din ansökan.
Placeringsort: Skellefteå
Omfattning: Heltid, tillsvidare
I denna rekrytering samarbetar Komab med Wikan Personal AB. Du blir anställd direkt av Komab. Ansöker gör du på www.skelleftea.wikan.se.
Information om tjänsten lämnas av rekryteringskonsult Tomas Vidmark, 0910-77 09 82 alt. tomas@wikan. Häng med på resan! Välkommen till oss.
Om Wikan Personal
Wikan Personals verksamhet är grundad på närhet och engagemang för att alltid kunna tillgodose bra service till våra kunder och anställda. Vi är djupt övertygade om att lokal förankring, långsiktiga kundrelationer och kompetenta medarbetare är nyckeln till framgångsrika samarbeten inom rekryterings- och bemanningsbranschen. Med närvaro på 17 orter i Sverige, en omsättning på cirka 400 miljoner kronor och omkring 700 engagerade anställda, strävar vi efter att vara en pålitlig samarbetspartner. Läs mer på www.wikan.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Wikan Personal AB
(org.nr 556842-7818), https://www.wikan.se
Kanalgatan 59 (visa karta
)
931 32 SKELLEFTEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Komab-Industriteknik AB Kontakt
Tomas Vidmark tomas@wikan.se 0910-77 09 82 Jobbnummer
9868451