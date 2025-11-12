Automationsingenjör till InmatiQ
Är du automationsingenjör och redo att ta ett nästa steg i din karriär?
InmatiQ letar efter engagerade automationsingenjörer som vill vara med och driva framtidens teknik. Hos oss får du arbeta med utmanande projekt inom automation och digitalisering, från modernisering av befintliga system till planering av avveckling.
Om rollen Som automationsingenjör på InmatiQ ansvarar du för att utveckla, implementera och optimera automationslösningar inom industriella processer. Dina arbetsuppgifter inkluderar programmering av PLC- och HMI-system, design av el- och styrsystem samt integration av olika automationskomponenter. Du arbetar nära kunder för att förstå deras behov och säkerställer att lösningarna möter både tekniska krav och kvalitetsstandarder. Rollen innebär också att delta i idrifttagning, felsökning och service, samt att samarbeta med kollegor i projektteam för att leverera effektiva och innovativa automationslösningar.
Vi söker dig som har:
YH/Högskoleingenjör eller relevant utbildning inom automation eller närliggande område.
3-5 års erfarenhet inom automation
Erfarenhet av industriprojekt, gärna med ABB 800xA eller Siemens.
Svenska i tal och skrift
B-körkort
Personliga egenskaper
Driven, våga utmana och driva arbetet framåt
Kommunikativ
Lösningsorienterad och flexibel
Självständig
Start: Enligt överenskommelse Placeringsort: Stockholm Omfattning: Heltid
