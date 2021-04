Automationsingenjör Till Husqvarna Edge - Framtiden i Sverige AB - Maskiningenjörsjobb i Jönköping

I denna roll som automationsingenjör på Husqvarna EDGE kommer du arbeta inom teknikområdet slip och ytbehandling med fokus på automation.Du kommer arbeta tillsammans med ett team på 20 st produktionstekniker med olika bakgrund och erfarenheter. Du kommer arbeta nära kollegor för att driva förbättringsarbete inom teknikutveckling och automation.EDGE fabriken är i en uppstartsfas, rutiner, processer och det organiska är därför under ständig utveckling. I tjänsten kommer det även finnas utmaningar gällande den automatiserade fabriken där utbildningar kommer tillämpas.För att lyckas i rollen bör du trivas med att arbeta operativt men samtidigt vara en analytisk person som drivs av problemlösning. Du kommer ha daglig kontakt med interna och externa operatörer, produktionsledare och leverantörer.Tillsammans med övriga tekniker kommer du driva teknikutveckling för att nå uppställda mål i form av teknisk tillgänglighet, produktionskostnad, ergonomi, volym och kvalitet.Arbeta med processen kopplat till ytbehandling samt driva förbättringsarbete på avdelningen.Arbeta med programmering av ABB-robotar.Stötta och utbilda nuvarande personal i frågor rörande automation.Husqvarna Group är ett internationellt bolag med anrik historia inom produktutveckling sedan 1689. Idag är vi världsledande inom utomhusprodukter för grönytor inom både privat & offentlig sektor. Vi är pionjärer inom smarta trädgårdslösningar och visst har du hört talas om vår Automower?Vi har en oerhört stark innovationsfilosofi och vi efterlever vår företagskultur genom att fokusera på individer, hållbarhet & mångfald.Börjar du att jobba på Husqvarna Group erbjuds du:En roll på ett internationellt produktbolag där du får arbeta med de senaste teknologiernaMöjlighet att arbeta i hela utvecklingskedjan och nära företagets produkter där du direkt ser resultatet av ditt arbeteEn organisation som tar vara på varje medarbetares kompetens och där det finns stora möjligheter till kompetensutveckling både i din egen roll och inom bolagetSkallkrav:Högskoleutbildning inom maskinteknik/automationProduktionsteknisk erfarenhet av högautomatiserade flödenSvenska och engelska i tal och skrift.Kunskap inom robottprogrammering och CNC ControllersMeriterande:Produktionsteknisk utbildningKunskaper inom visionteknikSom person är det viktigt att du är driven, visar stort engagemang och är duktig på att ta egna initiativ. Vi vill ha en person som är noggrann, kvalitetsmedveten och tar sig an projekt för att alltid vilja bli bättre. Du har en god samarbetsförmåga samt ett stort tekniskt intresse.Start: Enligt överenskommelseTjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag löpt ut, så välkommen med din ansökan redan idag!Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas utav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.Framtiden finns till för att världen behöver fler bra företag. Vi levererar personal till företag och samtidigt ger vi jobb till människor. Vi lever efter våra värderingar som är Glädje, Enkelhet och Kör! Vi är specialister på att rekrytera unga talanger, dvs. personer som är i början av sin karriär, till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo och är ett av Sveriges snabbast växande företag.Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering och vår idé är att minska avståndet mellan utbildningen och arbetslivet. Vi hjälper våra kunder till en bättre framtid genom den personal som vi förmedlar.För denna tjänst kommer du vara anställd av oss på Framtiden och arbeta som konsult hos ett av våra kundföretag.Sista dag att ansöka är 2021-05-02