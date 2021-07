Automationsingenjör / Tekniker inom fastighetsautomation - Bravura Sverige AB - Elektronikjobb i Malmö

Bravura Sverige AB / Elektronikjobb / Malmö2021-07-07Om Bravura:Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!2021-07-07Det här är ett konsultuppdrag med goda möjligheter till överrekrytering. I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, och det är uttalat att kunden har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och företaget en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Vår kund är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. De utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. De omsätter cirka 10 miljarder SEK och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden finns de där du är.Som tekniker inom fastighetsautomation arbetar du med programmering och driftsättning av fastighetssystem. Du kommer ingå i ett team som arbetar med allt ifrån förstudier, nyprojektering, om och tillbyggnader mot service, slutkund och entreprenad. Här erbjuds du en spännande tjänst där du får möjligheten att utveckla din egen roll efter dina personliga egenskaper. De arbetar både i små och stora projektgrupper men även individuellt mot kund. Automationsfilialen består idag av ca 14st medarbetare, men hoppas inom den närmsta framtiden att kunna bli fler. Detta för att möta den stora efterfrågan inom automation som marknaden behöver nu och även i framtiden.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:YH, högskole- eller civilingenjör inom automationArbetslivserfarenhet som automationsingenjörErfarenhet av fastighetsautomation och driftsättningErfarenhet av PLC/DUC programmering och SCADA eller HMI integration, meriterande med erfarenhet av Beckhoff som fabrikatKörkort BSvenska och engelska i tal och skriftHar du erfarenhet eller kunskaper i något av följande är det en bonus:JavaScript, HTML 5, IEC 611331-3 samt SQL eller DALISom person är du ansvarstagande, har lätt för att skapa struktur och är inte rädd för att ta kontakt. Du brinner för teknik, har en stor nyfikenhet och ett intresse av att utvecklas och lära dig mer. Du är noggrann och kvalitetsmedveten och du har lätt för att samarbeta med andra.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: MalmöLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här: http://bravura.se/min-profil/fragor-och-svar/ Har du specifika frågor om tjänsten ber vi dig att mejla info@bravura.se så hjälper någon i teamet dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: automationstekniker, automationsingenjör, fastighetsautomation, PLC, DUC, Scada, HMI, JavaScript, programmering, automation, fastighet, driftsättning, Beckhoff, Dali, SQL, IEC, bastec, HTML 5Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-07-26Bravura Sverige AB5852443