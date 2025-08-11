Automationsingenjör Stockholm
2025-08-11
Är du en erfaren underhållsingenjör / automationsingenjör som söker spännande utmaningar och variation i ditt arbete?
Foodmark arbetar med några av de starkaste varumärkena på den svenska livsmedelsmarknaden. Vi befinner oss i en spännande utvecklingsresa där underhållsavdelningen spelar en central roll i att säkerställa långsiktig driftssäkerhet och effektivitet. Som underhållsingenjör hos oss blir du en nyckelperson i detta arbete, med ansvar för att driva förbättringar, implementera moderna underhållsstrategier och bidra till att utveckla avdelningen som helhet. Hos oss hittar du en komplett värdekedja och en arbetsmiljö fylld av utmaningar och utvecklingsmöjligheter.
Vi erbjuder en dynamisk roll där du får arbeta med en bred mix av maskiner och processer - från värme och kyla till analoga system. Här finns möjlighet att utvecklas i en säsongsbetonad verksamhet med skiftande tempo som kräver både problemlösning och flexibilitet. Om du trivs med att hantera tekniska utmaningar och vill vara en nyckelspelare i vår framgång - då är detta rollen för dig!
Ansvarsområden
I rollen kommer du att:
Driva och utveckla automationslösningar för att optimera produktionsprocesser.
Programmera och underhålla PLC-system (t.ex. Siemens TIA Portal).
Arbeta med HMI och industriella nätverk som Profinet, Profibus och ASI.
Delta i förebyggande och avhjälpande underhåll samt implementera lösningar för att förbättra driftstillförlitlighet.
Samverka med kollegor och leverantörer för att säkerställa optimal drift och underhåll av produktionsutrustningen.

Publiceringsdatum
2025-08-11

Kvalifikationer
Teknisk utbildning inom automation, mekatronik, instrumentering, elektronik eller processtyrning, alternativt motsvarande förvärvad kunskap.
Flera års erfarenhet av industriell automation, processtyrning och instrumentering såsom tex analoga instrument, tryckmätare, flödesmätare, konduktivitetsmätare etc.
Kalibrering av alla mätare.
Gedigen erfarenhet av PLC-programmering, gärna i Siemens TIA Portal.
Erfarenhet av att arbeta i underhållssystem.
Flytande kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska i tal och skrift.
För att lyckas i rollen ser vi att du är
Analytisk med stark problemlösningsförmåga.
En förtroendeskapande och engagerad lagspelare som bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Flexibel och lösningsorienterad med ett starkt driv.
Hos Foodmark blir du en del av en organisation som värdesätter handlingskraft, samarbete och passion. Vi erbjuder en arbetsplats där du får möjlighet att bidra med dina kunskaper, ta ansvar och aktivt driva utveckling framåt. Du kommer att arbeta i en miljö som inspirerar till nytänkande och kreativitet.
Skicka din ansökan direkt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-31

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Prowork Bemanning AB
