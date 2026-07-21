Automationsingenjör/Programmerare
Cambrex Karlskoga Aktiebolag / Datajobb / Karlskoga Visa alla datajobb i Karlskoga
2026-07-21
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Cambrex Karlskoga är ett dynamiskt och växande företag inom läkemedelsindustrin, med spetskompetens inom avancerad organisk kemi. Vi utvecklar och optimerar kemiska processer för att tillverka aktiva läkemedelssubstanser (API) och intermediat som är avgörande komponenter i moderna läkemedel för att förbättra livskvaliteten världen över.
Med cirka 500 medarbetare är vi en viktig del av den globala Cambrexkoncernen, som är verksam inom innovativ kemi och läkemedelsutveckling. Vår anläggning i Karlskoga kombinerar lokal expertis med internationell räckvidd, och vi är stolta över att bidra till en tryggare och friskare framtid.
På Cambrex Karlskoga får du mer än bara ett jobb, du får en meningsfull karriär där du är med och gör verklig skillnad. Här bidrar du till utvecklingen av läkemedel som räddar liv och förbättrar människors hälsa världen över.
Vi erbjuder en trygg och hållbar arbetsmiljö där kvalitet och säkerhet alltid står i fokus. Du får arbeta i en organisation som värdesätter långsiktighet, ansvar och ständig förbättring. Samtidigt blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team, där gemenskapen är stark och där vi tillsammans driver utvecklingen framåt, både lokalt och globalt!
Om rollen
Som automationsingenjör/programmerare hos oss får du en nyckelroll i att utveckla, optimera och säkerställa driftsäkerheten i våra styr- och övervakningssystem. Du arbetar i projektform tillsammans med projektledare, el & instrument, mekanik och driftorganisationen för att säkerställa att våra produktionsanläggningar fungerar stabilt, effektivt och i enlighet med GMP‐krav. Här får du möjlighet att arbeta både strategiskt och operativt – från design och utveckling till driftsättning och löpande förbättringsarbete.
I rollen kommer du att:
Programmera, konfigurera och underhålla ABB 800xA samt ABB AC450
Utveckla styrlogik, operatörsgränssnitt, sekvenser och larmhantering
Delta i automations- och investeringsprojekt från designfas till driftsättning
Arbeta med felsökning, incidenthantering och förbättringsåtgärder i produktionsmiljö
Bidra till utveckling av interna standarder och arbetssätt
Stödja driften vid förändringar, testning, FAT/SAT och kvalificering
Delta i riskanalyser, Design Reviews och kontinuerliga förbättringsinitiativ
Du rapporterar till Chef för Teknisk Service och rollen är placerad i Karlskoga.
Vem är du?
Du har en eftergymnasial teknisk utbildning inom automation, automatiserad tillverkning eller ett likvärdigt område, och erfarenhet av programmering och systemarbete i ABB 800xA och ABB AC450. Du har tidigare arbetat inom processindustri, kemisk industri eller annan reglerad miljö och har därigenom god förståelse för kravställning, dokumentation och kvalitetssäkrade processer.
Det är dessutom meriterande om du har god förståelse för DCS‐arkitekturer, nätverkstopologier och industriella kommunikationsprotokoll, liksom erfarenhet av Siemens S7, Rockwell‐system eller SCADA‐plattformar såsom iFix eller Ignition. Kunskap om GMP är meriterande.
Som person är du analytisk, noggrann och lösningsorienterad med förmåga att arbeta strukturerat i komplexa systemmiljöer. Du trivs med att samarbeta över teknikgränser och tycker om att arbeta nära produktion för att skapa långsiktiga och driftsäkra lösningar.
I rollen behöver du kunna behärska det svenska språket i tal och skrift.
Kontaktinformation
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Chef för Teknisk Service Hasan Abdul Hussoon via mejl Hasan.Abdul.Hussoon@cambrex.com
eller telefon 076-144 06 04
Fackliga kontaktpersoner:
Tomas Hägerström, Akademikerföreningen, tfn 072-724 76 12
Jarno Koskinen, Unionen, tfn 073-054 68 02
Ansökan
Välkommen in med din ansökan senast 2026-08-16. Urval sker löpande under ansökningstiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Cambrex Karlskoga Aktiebolag
(org.nr 556013-6235)
Björkborns Industriområde (visa karta
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691 33 KARLSKOGA Arbetsplats
Cambrex Karlskoga AB Jobbnummer
10008411