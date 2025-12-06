Automationsingenjör med intresse för PLC-programmering? Se hit!
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Karlstad Visa alla maskiningenjörsjobb i Karlstad
2025-12-06
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Karlstad
, Kristinehamn
, Säffle
, Nacka
, Filipstad
eller i hela Sverige
Drivs du av att vara med i hela kedjan och följa ditt projekt från idé till färdig produkt? Kul! Då kan en tjänst på AH Automation vara precis den möjlighet du väntat på! Sök redan idag då vi arbetar med löpande urval.
OM TJÄNSTEN
AH Automation i Karlstad är experter på industriell automation och genom ett helhetsansvar för robotceller, maskinintegration och visionssystem optimerar de produktionen hos några av Nordens mest krävande industrier. Som partner till företag inom tillverkningsindustrin, är du i rollen som automationsingenjör hos AH Automation garanterad tekniskt utmanande projekt som formar framtidens industri. Här får du arbeta i ett kompetent team där innovation och engagemang är centralt.
AH Automation erbjuder en dynamisk arbetsmiljö där du får sätta din prägel på innovativa projekt från start till mål. Med en lättsam företagskultur, förtroendetid och viss möjlighet till flexibelt arbete hemifrån, värdesätter de både din utveckling och balans i livet. Regelbundna sociala aktiviteter och en stark teamkänsla präglar vardagen på AH Automation.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-12-06Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att utveckla och implementera avancerade automationslösningar med fokus på PLC-programmering. Du kommer att vara delaktig i projekt från koncept till färdig idrifttagning, där du säkerställer teknisk kvalitet och bidrar till effektiva produktionsflöden hos AH Automations kunder. Det är dessutom ett stort plus om du har intresse för robotprogrammering och vill utvecklas vidare inom detta.
I rollen samarbetar du med multidisciplinära team för att integrera robotlösningar i olika applikationer inom produktion. Du kommer även att vara med och säkerställa maskinsäkerhet enligt gällande föreskrifter samt genomföra testkörning och idrifttagning av anläggningar hos kund.
VI SÖKER DIG SOM
• Har en avslutad eftergymnasial utbildning inom relevant område såsom maskinteknik, robotik eller liknande
• Har arbetslivserfarenhet inom PLC-programmering och/eller robotprogrammering
• Har grundläggande förståelse för maskinsäkerhetsföreskrifter och hur man förhåller sig till dem
• Obehindrat kan både tala och skriva svenska, detta då kommunikationen internt och externt sker på svenska
I denna rekryteringsprocess kräver vi att du ska kunna uppvisa ett av vår kund godkänt belastningsregister.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet inom Siemens S7
• Erfarenhet av robotprogrammering
• Kunskap/erfarenhet av Robotstudio
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Ordningsam
• Ansvarstagande
• Intellektuellt nyfiken
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
AH Automation levererar kundspecifika automationslösningar och har en lång historia inom industriell automation. Som en del av Lazarus Industriförvaltning fokuserar vi på långsiktig tillväxt och kundnära samarbeten, med projekt i storleksordningen upp till 25 miljoner SEK. Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15116177". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9632050