Automationsingenjör med inriktning IT/Data-säkerhet
Vatten och Avfallskompetens i Norr AB / Supportteknikerjobb / Umeå
2026-04-20
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vatten och Avfallskompetens i Norr AB i Umeå
, Nordmaling
, Vindeln
eller i hela Sverige
Vill du använda din kompetens inom automation och IT-säkerhet för att stärka en samhällskritisk infrastruktur? Hos Vakin får du en nyckelroll i att utveckla hållbara och trygga lösningar för framtidens VA-system.
Rollen som Automationsingenjör
Du kommer att ingå i gruppen planering och utredning tillsammans med automations-, plan-, och VA-ingenjörer. Tillsammans arbetar ni för att utveckla och förvalta VA-infrastrukturen på ett hållbart och kostnadseffektivt sätt. Som automationsingenjör med inriktning mot IT/data-säkerhet och kommunikationsnätverk är du vår tekniska kompetens inom automation med fokus mot datasäkerhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
Vara med och utveckla samt vidmakthålla den bolagsgemensamma tekniska anvisningar inom IT/OT samt kravställa vid utveckling av IT/OT miljön t.ex. gentemot konsulter, leverantörer och upphandling.
Identifiera investerings- och reinvesteringsbehoven med målsättningen att det på sikt finns en långsiktiginvesteringsplan över behoven hos våra IT/OT-anläggningar.
Utreda, skapa underlag och prioritera åtgärds- och investeringsobjekt hos IT/OT-anläggningarna för fylla den långsiktiga investeringsplanen med namngivna projekt som är möjliga att genomföra inom givna budgetramar.
Upprätta och förvalta underhållsstrategi med ett underhållsdirektiv som målsättning för IT/OT-anläggningarna. Exempelvis hantering av bolagets Datacenter.
Inventera och upprätta tillgångsregister över Vakins IT/OT-anläggningar samt bedöma IT/OT-anläggningens tillstånd och risker.
Kartläggning av IT/OT-anläggningars kommunikationsnätverk och datastruktur.Publiceringsdatum2026-04-20Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en relevant teknisk utbildning, som civil/högskoleingenjör, alternativt kan visa upp en yrkeserfarenhet med inriktning mot datavetenskap och automation med motsvarande kompetens. Du har erfarenhet av datavetenskap, datasäkerhet och har arbetat i virtuella datamiljöer. Vidare har du god förmåga att uttrycka dig i både tal och skrift i svenska, har goda kunskaper i Microsoft Office-paketet samt körkort B.
Vi ser det som meriterande om du har:
Erfarenhet av cybersäkerhet och aktuell lagstiftning inom området
Erfarenhet av att planera och upprätta rutiner, förstudier, underhållsplaner och liknande dokument
Erfarenhet av programmering och hårdvaruinstallationer av PLC-system från Siemens, ABB eller Schneider
Arbetat med VA-teknik eller liknande samhällskritisk infrastruktur
Personlig mognad, lojal - säkerhetsmedveten, självgående(noggrann) samarbetsförmåga, tydlig, strukturerad problemlösning.
Vi söker dig som har en god personlig mognad och ett starkt säkerhetsmedvetande. Du arbetar noggrant och strukturerat, kommunicerar tydligt och samarbetar väl med andra. Med din analytiska och problemlösande förmåga tar du dig an komplexa frågor på ett metodiskt och lösningsorienterat sätt.
Vad vi kan erbjuda dig
Vakin är en trygg och stabil arbetsplats med många förmåner och utvecklingsmöjligheter, allt för att du ska trivas och växa hos oss. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av utbildningar och lärande i arbetet. Vi har ett aktivt kunskapsutbyte inom Vakin och i nätverk med kollegor runt om i landet.
På Vakin har vi förmåner som underlättar för dig att få balans mellan arbete och fritid. Du har bland annat ett arbetstidskonto för ledighet utöver din semester, möjlighet att distansarbeta någon dag i veckan, flextid och arbetstidsförkortning under sommarmånaderna.
Vår personalförening har ett brett utbud av aktiviteter för en trivsam och frisk arbetsplats där vi möts över avdelningarna. Vi har ett friskvårdsfokus med hälsocoach, pass på arbetstid, friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag.
Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Eftersom vi bedriver en samhällsviktig verksamhet kan säkerhetsprövning krävas för vissa tjänster. Som ett led i vårt säkerhetsarbete kommer slutkandidat i de befattningarna att efter sitt godkännande omfattas av en bakgrundskontroll samt säkerhetsintervju.
Välkommen med din ansökan!
Vi är Vakin
Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Umeå, Vindeln och Nordmalings kommun. Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfallsresurser. För att lyckas med detta behöver vi ha en hög kompetens och samverka för en hållbar utveckling i regionen. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vatten och Avfallskompetens i Norr AB
(org.nr 559028-8899), https://vakin.se/
Övägen 37 (visa karta
)
904 26 UMEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Vatten & Avlopp, VA Teknik, Planering & Utredning Jobbnummer
9862861