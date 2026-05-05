Automationsingenjör inom viktig infrastruktur!
Vår kund driver viktig infrastruktur för spårbunden trafik i Sverige och söker nu en engagerad automationsingenjör för att bidra till ett samhällsbärande projekt med fokus på att modernisera Sveriges järnvägsnät.Publiceringsdatum2026-05-05Om tjänsten
Som Automationsingenjör kommer du framförallt att stötta i ett projekt gentemot Trafikverket med fokus på stationskontroll för järnväg. Du arbetar nära projektledare och teknikspecialister genom hela projektflödet, från design och konfiguration till provning och idrifttagning. Arbetet sker huvudsakligen i Sicam- och Simatic-system.
Du erbjuds
Du blir del av ett erfaret team med projektledare, konstruktörer, programmerare och provare, och får möjlighet att bidra till samhällsviktiga projekt för spårbunden trafik.Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att arbeta med konfiguration, programmering, provning och idrifttagning av styrsystem för stationskontroll inom järnvägssektorn, med fokus på RTU, Nätverk och HMI/SCADA.
Design och konfiguration av styrsystem inom stationskontroll
Programmering av styrsystem, huvudsakligen i Sicam- och Simatic-system
Provning av system (t.ex. FAT/SAT) inför idrifttagning
Idrifttagning av system på site enligt projektets tidplan
Upprättande av underlag och dokumentation för projektet
Förberedelser inför provning och siteaktiviteter
Arbete med RTU, Nätverk och HMI/SCADA-system
Vi söker dig som
Är en teknikintresserad person med nyfikenhet och viljan att lära.
Har relevant universitets-, högskole- eller YH examen eller annan utbildning som bedöms likvärdig.
Har tidigare erfarenhet av programmering inom PLC, RTU (IEC 61131-3) och/eller SCADA.
Har erfarenhet av kommunikationsprotokoll som IEC 60870-5-101/104 och Modbus.
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.
Har B-körkort, tjänsten innebär resor inom Sverige i samband med projektering och idrifttagning.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av provning eller idrifttagning.
Kunskap inom C++ och/eller Python.
Erfarenhet av Trafikverkets anläggningar och har vana av att arbeta mot deras krav.
Erfarenhet av elkonstruktion
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Hjälpsam
Målmedveten
Ordningsam
Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "9RH59P". Omfattning
