Automationsingenjör inom Life Science - Allen-Bradley
Academic Work Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala
2025-12-12
Har du erfarenhet av PLC-programmering i Rockwell/Allen-Bradley och vill arbeta nära några av Sveriges ledande läkemedelsbolag? Vår kund söker en automationsingenjör som vill bidra till avancerad produktionsutveckling i en reglerad GMP-miljö.
OM TJÄNSTEN
Som automationsingenjör inom Rockwell-miljö kommer du att arbeta hos vår klients olika Life Science-kunder med att utveckla, felsöka och optimera styrsystem baserade på Allen-Bradley och Studio 5000. Du ingår i tvärfunktionella projektteam och arbetar i komplexa produktionsmiljöer där kvalitet, spårbarhet och säkerhet är avgörande. Rollen är helt på plats hos kund och erbjuder både teknisk bredd och djup.
Du erbjuds
• Vår klient erbjuder en möjlighet att arbeta med spännande och utmanande uppdrag hos ledande kunder. Du får chansen att direkt påverka produktionsmiljöer och utvecklas i en roll som värdesätter din expertis och ditt bidrag till innovativa lösningar. Långsiktigt engagemang och utvecklingsmöjligheter finns.
• En dedikerad konsultchef som följer och stöttar dig under ditt uppdrag
Dina arbetsuppgifter
Rollen innebär att designa, implementera och optimera automationssystem, med fokus på PLC-programmering och integration av industriell utrustning. Du kommer att vara en viktig resurs för att säkerställa smidiga och effektiva produktionsflöden hos våra kunder.
• Programmering och felsökning i Allen-Bradley/Studio 5000
• Integration av processutrustning och arbete med industriella protokoll
• Delta i projekt för automatisering och optimering av GMP-styrda produktionslinjer
• Samarbete med process-, el- och valideringsingenjörer i tvärfunktionella team
VI SÖKER DIG SOM
• Har minst 2 års erfarenhet av Allen-Bradley PLC-system (ControlLogix, CompactLogix)
• Mycket god erfarenhet av Studio 5000 / Logix Designer
• Förmåga att felsöka hårdvara, kommunikation och logik i AB-miljöer
• Dokumenterad erfarenhet av arbete i processintensiva miljöer såsom Life Science, läkemedel, livsmedel, energi eller andra reglerade miljöer
• Tala och skriva flytande i svenska och engelska
Meriterande:
• Teknisk utbildning på högskole-/universitetsnivå inom automation, elektronik, mekatronik eller motsvarande erfarenhet
• Erfarenhet av integration mellan PLC och SCADA/DCS/MES
• Kunskap om GMP och regulatoriska krav
• Erfarenhet av avancerad felsökning och optimering av styrsystem
• Erfarenhet av Rockwells ekosystem (FactoryTalk, PanelView etc.)
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Lösningsorienterad - ser möjligheter, inte hinder
• Trygg i kunddialog och van att ta ansvar i projekt
• Strukturerad med hög kvalitet i dokumentation och arbete
• Samarbetsvillig och prestigelös
• Nyfiken, tekniskt driven och trygg i att be om hjälp när det behövs
