Automationsingenjör inom fastighetsautomation till Gila Control Systems
2026-02-19
Är du automationsingenjör med erfarenhet av fastighetsautomation? Vill du arbeta i projekt där du är delaktig från teknisk projektering till driftsättning och optimering? Då kan du vara Gila Control Systems nya kollega med utgångspunkt i Kristianstad!

Om företaget
Gila Control System är ett väletablerat företag inom fastighets- och industriautomation, grundat 1984 och med lång erfarenhet av att skapa smarta, energieffektiva och driftsäkra lösningar för deras kunder. De är specialiserade på att utveckla, projektera, konstruera, programmera, installera och driftsätta styr- och övervakningssystem som hjälper fastigheter att få bättre inomhusklimat och lägre energikostnader - samtidigt som drift och underhåll blir mer hållbart över tid.
De präglas av en företagskultur som kombinerar teknisk spets och kvalitetsmedvetenhet med en familjär arbetsmiljö där medarbetare uppmuntras att växa, ta ansvar och bidra till både teamets och kundernas framgång. Mer info finns här: https://www.gila.se/
Mero stöttar med rekryteringsprocessen, men du blir anställd direkt av Gila Control System.
Om rollen
Som automationsingenjör har du en central roll som inkluderar alltifrån teknisk projektering och programmering till driftsättning och optimering. Du arbetar nära tekniken och ansvarar för att leverera driftsäkra och energieffektiva styr- och övervakningssystem för fastigheter. Arbetet omfattar PLC-/DDC-programmering, framtagning av funktionsbeskrivningar, I/O-listor och teknisk dokumentation. Du integrerar system för ventilation, värme och kyla och säkerställer att kommunikationen mellan olika plattformar fungerar korrekt. I rollen ingår även:
* Dimensionering av styrstrategier * Felsökning och tester inför driftsättning * Optimering av drift och energiprestanda * Teknisk dialog med beställare och entreprenörer
Om dig
Vi söker dig som har erfarenhet inom fastighetsautomation, styr- och reglerteknik eller ett närliggande tekniskt område. Du kan ha samlat på dig kunskaperna via utbildning eller erfarenhet, men det är viktigt att du har god förståelse för hur tekniska system i fastigheter fungerar och samverkar. Det är även viktigt att du har:
Erfarenhet av PLC-programmering (Siemens är meriterande)
Goda kunskaper i såväl svenska som engelska, i tal och skrift
B-körkort
Som person är du ansvarstagande och trygg i din kompetens. Du har ett tydligt tekniskt intresse och vill fortsätta utvecklas. Rollen innebär dialog med både kunder och kollegor, vilket kräver att du är kommunikativ och kan förklara tekniska lösningar på ett strukturerat och förtroendeingivande sätt. Du arbetar självständigt, tar initiativ och bidrar till ett gott samarbete i projekten.
Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Plats: Kristianstad med omnejd
Praktisk info: Förmånsbil tillkommer i rollen
