Automationsingenjör inom fastighet till Climacare i Jönköping
Har du arbetat några år som automationsingenjör och är redo för din nästa utmaning? Nu har du chansen att bli en del av Climacares fortsatta tillväxtresa i Jönköping där du får vara med och bygga framtidens fastighetsautomation. Välkommen med din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Som automationsingenjör hos Climacare får du jobba med klimat- och fastighetstekniska system, rör, ventilation och styr, i både nyproduktioner, ombyggnationer och entreprenader. Du kommer självständigt få driva dina projekt från start till mål med stöttning från seniora kollegor när det behövs. Tjänsten utgår från Climacares kontor i Jönköping, men en del av din arbetstid kommer även förläggas på plats på projekten.
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att innefatta:
Utveckla tekniska lösningar för automationssystem, från centrala styrsystem till lokal fältnivå.
Genomföra projektering, design och kodning av styr- och övervakningssystem.
Utföra driftsättning, diagnos och finjustering av automationssystem.
Skapa driftkort, samt föra dokumentation och tekniska rapporter.
Arbeta nära kunder, konsulter och entreprenörer för att säkra integrerade lösningar.
Leda och koordinera projekt.
VI SÖKER DIG SOM:Har minst 3 års arbetslivserfarenhet som automationsingenjör inom fastighetsautomation
Har erfarenhet av programmering enligt standarden IEC-61131-3
B-körkort
Har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, såväl i tal som skrift.
Det är även meriterande om du har kunskap och erfarenhet inom:
Överordnade system så som Webport/Citect
Beckhoff/fidelix/saia
Ix-developer
Vidare kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet i rekryteringen. För att passa i denna roll krävs att du har ett stort eget driv med en god förmåga att självständigt planera och prioritera ditt eget arbete. Vidare trivs du i en varierande roll med flera olika kontaktytor sävål internt som externt där du naturligt bygger goda relationer. Vi tror också att du som söker är ödmjuk inför din egen förmåga och inte räds för att be om hjälp där det behövs.
OM KUNDFÖRETAGET:
Climacare är specialister på energieffektiva och hållbara klimatsystem för fastigheter, industrier och kommersiella byggnader. Med lång erfarenhet och ett helhetsgrepp om både teknik och miljö hjälper vi våra kunder att skapa ett optimalt inomhusklimat - samtidigt som energiförbrukningen minskar och driften blir mer kostnadseffektiv.
Vi erbjuder tjänster inom bland annat ventilation, värme, kyla, energioptimering och serviceavtal, där varje lösning skräddarsys utifrån kundens behov. Vårt fokus ligger på att kombinera teknisk kompetens med ett starkt miljötänk, så att varje projekt bidrar till både bättre komfort och en grönare framtid.
Oavsett om det handlar om nyinstallation, driftoptimering eller underhåll, är Climacare en trygg partner som tar ansvar för hela kedjan - från analys och projektering till färdig leverans och långsiktig uppföljning.
OM ANSTÄLLNINGEN:
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att Friday hanterar och ansvarar för rekryteringsprocessen, men att du blir anställd direkt hos vår kund.
ÖVRIG INFO:Omfattning: heltid
Start: enligt överenskommelse, gärna så snart som möjligt
Placering: Jönköping
Rekryteringsansvarig: Viktoria Ringebrant, viktoria.ringebrant@friday.se
Lön: Marknadsmässig månadslön
Ansök genom att klicka på länken nedan. Kom ihåg att vara snabb med din ansökan då vi gör löpande urval av kandidater och att annonsen kan stängs ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen. Vi tar inte emot ansökningar via mejl.
