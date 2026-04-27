Automationsingenjör / Automationstekniker
2026-04-27
Östersund växer! Utveckling av kommunen pågår i många stora och små stadsutvecklingsprojekt där nya stadsdelar, bostäder, service, kommunikationer, anläggningar och offentliga ytor planeras. En hållbar tillväxt är utgångspunkten i allt vårt arbete.
Sektor Avfall VA är en trivsam arbetsplats med över 100 engagerade medarbetare som går en spännande framtid till mötes. Sektorn arbetar med både avfall och VA och ansvarar för drift, underhåll och utveckling av vattenverk, avloppsreningsverk, avfallsanläggning, återvinningscentraler med mera.
Det pågår ett stort investeringsprojekt vid Minnesgärdet, som är Östersunds största vattenverk, och fler projekt väntar framöver. Enheten Dricksvatten och Automation behöver utöka bemanningen och söker därför förstärkning till avdelningen Automation.
Tjänsten som automationsingenjör eller automationstekniker kan innefatta till exempel PLC-programmering och utveckling av SCADA/HMI-system, eller felsökning, driftsättning och optimering av nya och gamla anläggningar, beroende av erfarenheter och kunskaper hos den vi anställer.
Kanske är du idag Automationsingenjör, automationstekniker, industrielektriker eller VA-tekniker med god erfarenhet och vill fördjupa dig inom automation i VA-system. Automtionsgruppen jobbar nära driftorganisationerna på dricksvatten, avlopp och ledningsnät. Rollen kräver att man är flexibel och lösningsorienterad.
Hos oss har du en viktig roll i arbetet med att utveckla och optimera våra anläggningar. Du är kreativ och hittar funktionella lösningar, håller dig uppdaterad inom den senaste tekniken samt deltar i projekt för att driftsätta ny utrustningar och anläggningar.
Arbetsuppgifter kan tex vara:
Programmering, PLC-system
Implementera ny SCADA-miljö
Utveckling och underhåll av befintlig SCADA-miljö
HMI-system
Projektering
Felsökning
Montage, inkoppling, driftsättning
Du ingår i en arbetsgrupp om idag sex personer och kommer att ha en viss delaktighet i utvecklingen av verksamheten. Erfarenhet av att leda eller samordna arbete är meriterande och kan på sikt innebära ett utökat ansvar.
Utbildning inom automation, el, eller motsvarande.
Några års praktisk erfarenhet från liknande roller eller erfarenhet inom VA-teknik är meriterande.
B-körkort erfordras.
Meriterande
PLC-system (programmering, felsökning)
SCADA-system
Mätinstrument
El (motsvarande industrielektriker)
Styrsystem
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Befattningen är säkerhetsklassad och omfattas av säkerhetsprövning samt registerkontroll enligt 3 kap. 2-3 §§ och 3 kap. 13-14 §§ säkerhetsskyddslagen (2018:585).
Anställningen kräver att man är på plats i Östersund.
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Teknisk förvaltning
Var med och bygg viktiga samhällsfunktioner både för våra medborgare men också för kommunens verksamheter. Vår verksamhet är väldigt bred. Vi jobbar med allt ifrån parkskötsel, sophantering, återvinning och underhåll av fastigheter till snöröjning, mark- och anläggningsjobb, vattenrening, tillagning av måltider, städ och renhållning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds kommun
(org.nr 212000-2528), https://www.ostersund.se/
Storsjöstråket 25 (visa karta
)
831 45 ÖSTERSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Fredrik Johansson fredrik.johansson@ostersund.se Jobbnummer
9877552