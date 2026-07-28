Automationsingenjör
Caverion Sverige AB / Elektronikjobb / Sollentuna Visa alla elektronikjobb i Sollentuna
2026-07-28
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Automationsingenjör – Bli en del av Caverions satsning på framtidens fastigheterFastighetsautomation är nyckeln till smartare energianvändning och effektivare drift. Vi söker dig som vill bidra till att skapa hållbara, innovativa lösningar för moderna fastigheter. Hos oss får du möjlighet att arbeta med den senaste tekniken och vara en del av ett team som driver utvecklingen framåt. Caverion satsar stort på fastighetsautomation i flera regioner i landet – med störst fokus på Stockholm. Vår automationsavdelning är utplacerade på tre kontor, Sollentuna, Västberga och Södertälje. Nu söker vi en ny kollega till Sollentunakontoret.Om rollen som AutomationsingenjörSom automationsingenjör blir du en frontfigur mot våra kunder och arbetar med att skapa smarta, energieffektiva och hållbara fastigheter. Du ansvarar för att utveckla, implementera och optimera styr- och övervakningssystem som säkerställer driftsäkerhet, komfort och minskad energiförbrukning.Dina arbetsuppgifterSom Automationsingenjör ansvarar du för de tekniska lösningarna, bidrar till projektekonomi och driver projekt från start till slut – med hög fokus på kvalitét och ekonomi. Alla våra projekt sätts upp olika och arbetsuppgifterna kan variera från projekt till projekt, vilket ger dig en spännande och utvecklande vardag.
I rollen ingår bland annat:
Projektering och konstruktion
Programmering och driftsättning av PLC, DUC och HMI/SCADA.
Logistik och planering.
Materialbeställningar.
Kontakt med underentreprenörer för installation och apparatskåp.
Deltagande i olika projektmöten.
Leda eller delta vid samordnade funktionsprov och besiktningar
Operativt ledande av automationstekniker och andra medarbetare i projektet.
Felsökning och teknisk support, för assistera kunder och medarbetare med tekniska frågor och problem.
Vi tror att du:
Har ett genuint intresse för fastighetsautomation och teknik.
Trivs med att arbeta i team, men har också förmågan att planera och agera självständigt.
Är en lagspelare som bidrar till både kollegor och kunder.
Gillar ordning och reda, tar ansvar och har god kommunikationsförmåga.
Ser service som en naturlig del av ditt arbete.
Har förståelse och kunskaper inom entreprenadjuridik. Publiceringsdatum2026-07-28Bakgrund
Vi söker dig som har rätt inställning – viljan att lära, viljan att dela kunskap, viljan att utmanas och viljan att göra det där lilla extra utanför det som krävs.
Utöver din drivkraft ser vi gärna att du har:
Minst fyra års erfarenhet inom fastighetsautomation som automationstekniker/ingenjör
Meriterande erfarenhet av fabrikat som Saia, Distech, Larmia, Schneider och Webport.
Goda kunskaper olika kommunikationsprotokoll som t.ex: Modbus, Bacnet och M-Bus.
En strukturerad, noggrann och lösningsorienterad personlighet som trivs med nya utmaningar och dynamiskt arbete.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.
Varför välja oss?
Hos Caverion satsar vi på våra medarbetare. Vi är lyhörda för dina personliga mål och utveckling, och vi tror på att växa tillsammans. När vi lyckas som team återinvesterar vi i våra medarbetare – bland annat genom:
Trygga försäkringar
Friskvårdsbidrag
Utbildningar och kompetensutveckling
Kickoffer och gemensamma aktiviteter som bygger laganda och gemenskap
Våra medarbetare är vårt hjärta ❤
Våra medarbetare är den största tillgången vi har i vårt företag. Vi kan vara stolta över hur vi ser till att vi som företag lyckas genom att arbeta tillsammans. Hos Caverion får du möjlighet att utvecklas genom att förstärka, förnya och vidareutveckla din kompetens. Vår egen digitala utbildningsplattform säkerställer de kurser och certifieringar du behöver för att ligga i framkant inom ditt område. Hög arbetsglädje hos en stabil och trygg arbetsgivare med god ekonomi, där säkerheten alltid kommer först.
Våra värderingar
✅ Vi leder ✅ Vi levererar ✅ Vi bryr ossAnsökan & Kontakt
Om du tycker att detta låter intressant och har någon fråga är du välkommen att kontakta ansvarig chef Henrik Broman. mail henrik.broman@caverion.com
.Din ansökan vill vi ha senast den 30 september 2026 men skicka gärna in din ansökan redan idag, då tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot ansökningar via mail. Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/ bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Caverion Sverige AB
(org.nr 556052-8753), https://www.caverion.se/
Sörmlandsvägen 8 Lgh 1102 (visa karta
)
192 54 SOLLENTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Avdelningschef
Henrik Broman henrik.broman@caverion.com Jobbnummer
10014260