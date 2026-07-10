Automationsingenjör
Unik Resurs I Sverige AB / Maskiningenjörsjobb / Kalmar Visa alla maskiningenjörsjobb i Kalmar
2026-07-10
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Unik Resurs I Sverige AB i Kalmar
, Mörbylånga
, Nybro
, Torsås
, Mönsterås
eller i hela Sverige
Företagspresentation
Vill du vara med och utveckla framtidens industri? Vi söker nu automationsingenjörer till flera av våra kunder inom tillverkande industri. Våra uppdrag spänner över allt från utveckling av nya automationslösningar och robotceller till optimering av befintliga produktionsanläggningar.
Hos våra kunder får du möjlighet att arbeta i teknikintensiva miljöer där automation, robotik, digitalisering och AI är en naturlig del av den fortsatta utvecklingen.
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Som automationsingenjör kommer du att arbeta med utveckling, programmering, projektering, driftsättning och optimering av automationslösningar. Uppdragen varierar beroende på kund och kan omfatta allt från PLC-programmering och robotautomation till vision-system, simulering och produktionsutveckling.
Du kommer att vara en viktig del i utvecklingen av effektiva, säkra och hållbara produktionsprocesser tillsammans med erfarna kollegor och tvärfunktionella projektteam.
Beroende på uppdrag kan dina arbetsuppgifter omfatta:
Programmering av PLC-, HMI- och SCADA-system.
Programmering, driftsättning och optimering av industrirobotar.
Projektering och utveckling av automationslösningar.
Integration mellan maskiner, robotar och produktionssystem.
Felsökning, idrifttagning och optimering av automationsanläggningar.
Arbete med vision-system och kamerabaserade lösningar.
Simulering och utveckling av digitala tvillingar.
Medverkan i utveckling av smarta fabriker och digitaliserade produktionsmiljöer.
Användning av AI och moderna digitala verktyg för exempelvis programmeringsstöd, dokumentation, dataanalys, maskinseende, produktionsoptimering och prediktivt underhåll. Publiceringsdatum2026-07-10Profil
Vi tror att du är en lösningsorienterad person med ett genuint teknikintresse. Du trivs med att samarbeta, tar gärna egna initiativ och drivs av att utveckla smarta och hållbara lösningar.
Du är nyfiken på ny teknik och ser möjligheterna med digitalisering och AI som ett naturligt stöd i ditt arbete – oavsett om det handlar om programmering, analys, felsökning eller utveckling av framtidens automationslösningar.
Vi söker dig som har
Högskoleutbildning inom automation, elkraft, elektroteknik, mekatronik eller motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av industriella styrsystem och automationslösningar.
Goda kunskaper inom PLC-programmering.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Det är meriterande om du har erfarenhet av ett eller flera av följande områden:
Robotprogrammering.
Projektering inom automation.
Simuleringsverktyg och digitala tvillingar.
Industriell produktion och tillverkningsprocesser.
Vision-system och kamerateknik.
Svetsteknik och robotiserad svetsautomation.
Erfarenhet av olika automationsplattformar, styrsystem eller SCADA-lösningar.
Bli en del av Unik Resurs – Din karriär och utveckling är vår prioritet!
Vi värderar varje individs unika kompetens och engagemang. På Unik Resurs strävar vi efter att inte bara vara din arbetsgivare, utan en partner i din karriärsutveckling. Vi är ett team och genom regelbundna avstämningar jobbar vi tillsammans för att du både ska utvecklas och trivas i din roll som konsult.
Vårt erbjudande:
Fast månadslön: Hos oss får du ekonomisk stabilitet med en konkurrenskraftig och pålitlig månadslön.
Trygga anställningsvillkor: Vi följer kollektivavtal och erbjuder förmånliga försäkringar för din trygghet och välbefinnande.
Personlig och professionell utveckling: Du kommer att ha kontinuerlig kontakt med din Konsultchef, som finns där för att ge både personlig support och professionell coachning.
Unikt nätverk: Som en del av Unik Resurs är du aldrig ensam. Du blir en del av ett nätverk av professionella, där samarbete och stöd står i centrum.
Kompetensutveckling genom Unik Academy: Vi investerar i din framtid genom kontinuerlig utbildning och utvecklingsmöjligheter via vår Unik Academy.
Vi välkomnar dig att ta nästa steg i din karriär med oss på Unik Resurs. Ansök idag för att bli en del av vårt engagerade och framåtsträvande team!
Ansök redan idag!
Passar du in på ovanstående profil, tveka inte att ansöka redan idag! Urval sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Glöm inte att motivera så utförligt som möjligt varför just du är lämplig för denna tjänst och att uppdatera dina uppgifter i ditt CV.
Sök tjänsten genom att klicka på ansök och registrera dig i vår databas, detta för att följa riktlinjerna som gäller för GDPR. För frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarigt rekryteringsteam;
Namn Madeleine Sandberg
E-post madeleine.sandberg@unikresurs.se
Unik Resurs
Välkommen till Unik Resurs!
Din rekryterings- & utvecklingspartner i med- & motgång
Hos oss är du alltid välkommen att kontakta ansvarig rekryterare om du har frågor eller funderingar kring ett annonserat uppdrag.
Om inte detta uppdrag passar dig är du välkommen att kontakta oss så kanske vi kan hitta ditt drömjobb tillsammans. Vi känner regionen och vet var du kan göra bäst nytta med din profil.
Lycka till!
#LI-Onsite Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Unik Resurs I Sverige AB
(org.nr 556052-5833), https://www.unikresurs.se/lediga-tjanster/?
392 31 KALMAR Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Unik Resurs i Sverige AB Jobbnummer
9999745