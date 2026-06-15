Automationsingenjör
SCA Forest Products Aktiebolag / Maskiningenjörsjobb / Sundsvall Visa alla maskiningenjörsjobb i Sundsvall
2026-06-15
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Företagsbeskrivning:
SCA
Arbetsbeskrivning:
Din nästa utmaning
Som automationsingenjör har du en central och bred roll i att säkerställa driftsäkerhet, effektivitet och långsiktig utveckling av verksamhetens automations- och OT‐system. Du ansvarar för utveckling, förvaltning och underhåll av styrsystem som PLC och DCS samt driver förbättringar genom analys, felsökning och optimering av processer och OT‐miljöer.
Arbetet sker i nära samverkan med drift, underhåll, projektorganisation, IT/OT och externa leverantörer, där du bidrar som teknisk specialist och deltar i eller leder projekt. Rollen omfattar såväl operativt arbete, exempelvis idrifttagning och felsökning, som strategiskt arbete med systemstandardisering, investeringar och teknisk utveckling. Du genomför riskanalyser, deltar i livscykelhantering av OT‐system och samordnar externa specialister.
Vidare säkerställer du att lösningar är driftsäkra, standardiserade och väl dokumenterade samt att backup-, redundans- och återställningsrutiner fungerar effektivt. Rollen innefattar även arbete med dokumentation, rutiner och leverantörskontakter, utveckling av cybersäkerhet och robusthet i OT‐infrastrukturen samt stöd och utbildning till drift- och underhållsorganisationen. Beredskap kan ingå i tjänsten.
Vem är du?
Vi söker dig som har en ingenjörsutbildning inom automation eller el, alternativt flerårig relevant erfarenhet inom området. Du har erfarenhet av att arbeta med automations- och OT‐system i industrimiljö och god kunskap om PLC- eller DCS‐system. Du är van att arbeta strukturerat och har god dokumentationsförmåga. Rollen kräver att du trivs med både operativt arbete och utvecklingsprojekt samt har god kunskap om elsäkerhet och industriella nätverk. Erfarenhet av livscykelhantering (LCM) av OT‐system är också ett krav.
Det är meriterande om du har erfarenhet från större processindustri samt kunskap om industriella nätverk och cybersäkerhet inom OT. Även erfarenhet av avancerad processtyrning, exempelvis APC (Advanced Process Control) eller modellbaserad reglering, är en fördel. Kompetens inom elkonstruktion eller instrumentteknik, liksom erfarenhet av projektledning eller investeringsprojekt, ses som positivt. Vidare är erfarenhet av SAP, exempelvis S4/HANA eller tidigare versioner, samt SiteBase meriterande.
Våra kärnvärden – ansvar, högklassighet och respekt – är grunden för allt vi gör på SCA. Därför är det viktigt att dina värderingar överensstämmer med dem.
Vad erbjuder vi dig?
En utvecklande roll i en verksamhet med höga ambitioner inom säkerhet, kvalitet och hållbarhet. Hos oss får du möjlighet att arbeta nära verksamheten, bidra med din kompetens och utvecklas tillsammans med engagerade kollegor.
Hos oss får du stora möjligheter att växa och utvecklas. Vi uppmuntrar till kompetensutveckling, till att ta ansvar och till att du förverkligar dina idéer. På SCA är vi måna om varandra och vi erbjuder ett öppet, stöttande arbetsklimat. Vi förstår också vikten av ett hållbart arbetsliv.
Som anställd hos oss får du jobba med den allra senaste tekniken och vara en del i omställningen till ett hållbart samhälle. Våra skogar och de produkter vi sätter på marknaden bidrar med en klimatnytta större än utsläppen från Sveriges alla personbilar under ett år. Vi tar vara på precis varje del av de träd som vi avverkar och producerar produkter från skogen som bidrar till att motverka klimatförändringarna. Att göra skillnad på riktigt ger arbetet en extra dimension.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på Ortviken. Startdatum enligt överenskommelse.
Vill du veta mer?
För mer information om tjänsten kontakta: Anna Rosenlund, Gruppchef Underhåll, anna.rosenlund@sca.com
För mer information om rekryteringsprocessen kontakta: Johanna Holmquist, HR Specialist Rekrytering, johanna.holmquist@sca.com
Facklig företrädare är:
Ledarna: Morgan Nylander, morgan.nylander@sca.com
Unionen: Elisabeth Bergman, elisabeth.bergman@sca.com
Sveriges Ingenjörer: Erika Wallin Bjurström, erika.wallinbjurstrom@sca.com
Sista ansökningsdag är 2026-06-28 men vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan tillsättas tidigare så ansök gärna så snart som möjligt.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö genomför vi drogtester på alla slutkandidater. Vår rekryteringsprocess omfattar också kontroll av giltig ID-handling vid intervju, personlighets- och logiktest samt referenstagning. För vissa roller genomför vi bakgrundskontroller eller medicinska kontroller. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5323-44246151". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SCA Forest Products Aktiebolag
(org.nr 556379-3586)
856 33 SUNDSVALL Arbetsplats
SCA Kontakt
Fru
Johanna Holmquist johanna.holmquist@sca.com 060193000 Jobbnummer
9963750