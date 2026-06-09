Automationsingenjör
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Lund Visa alla maskiningenjörsjobb i Lund
2026-06-09
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I rollen Automationsingejör som kommer du att arbeta med support och utveckling av produktionsprocessen med fokus på automation, implementera nya automationslösningar, optimera produktionsflöden samt översyn och förbättring av maskiner och utrustningar.
Konkret innebär arbetsuppgiften att
• Arbeta med ständiga förbättringar av processer, implementera nya automationslösningar för att optimera processer och förbättra ergonomin för opretörer.
• effektivisering och kvalitetssäkring av processer.
• Implementera produktförändringar och upprätta arbetsinstruktioner.
• Specificera behov av verktyg och fixturer samt att starta upp nya utrustningar.
• underhålla befinliga automatiserade system samt införa nödvändiga förbättringar och förändringar.
• Utbilda personal i hur produktionsprocessen fungerar.
• Programera Robotar och PLC. Publiceringsdatum2026-06-09Kravprofil för detta jobb
• Relevant ingenjörsutbildning.
• Några års erfarenhet.
• Erfarenhet av B&R samt ST är meriterande.
• Gärna erfarenhet av driftsättning, test och felsökning av komplexa automationssystem.
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturera kod och följa etablerade standarder.
• Kommunikativ och van att samarbeta.
• God kommunikations och presentationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-09
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Automationsingenjör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
224 84 LUND Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9956259