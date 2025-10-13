Automationsingenjör
NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö Visa alla maskiningenjörsjobb i Malmö
2025-10-13
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos NDP IT AB i Malmö
, Lund
, Landskrona
, Helsingborg
, Ljungby
eller i hela Sverige
Vi söker en automationsingenjör till ett långsiktigt uppdrag i Malmö/Lund.
Din Profil
• Relevant ingenjörsutbildning.
• Erfarenhet av B&R samt ST är meriterande.
• Gärna erfarenhet av driftsättning, test och felsökning av komplexa automationssystem.
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturera kod och följa etablerade standarder.
• Kommunikativ och van att samarbeta.
• God kommunikations och presentationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.Publiceringsdatum2025-10-13Övrig information
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Automationsingenjör - Malmö". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare NDP IT AB
(org.nr 559359-4830)
205 55 MALMÖ Arbetsplats
Saab Jobbnummer
9554811