Automationsingenjör

NDP IT AB / Maskiningenjörsjobb / Malmö
2025-10-13


Vi söker en automationsingenjör till ett långsiktigt uppdrag i Malmö/Lund.
Din Profil
• Relevant ingenjörsutbildning.
• Erfarenhet av B&R samt ST är meriterande.
• Gärna erfarenhet av driftsättning, test och felsökning av komplexa automations­system.
• Förmåga att arbeta självständigt, strukturera kod och följa etablerade standarder.
• Kommunikativ och van att samarbeta.
• God kommunikations och presentationsförmåga på svenska och engelska, i tal och skrift.

Publiceringsdatum
2025-10-13

Övrig information
• Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar med krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
E-post: ndp.ab.consulting@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Automationsingenjör - Malmö".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
NDP IT AB (org.nr 559359-4830)
205 55  MALMÖ

Arbetsplats
Saab

Jobbnummer
9554811

