Automationsingenjör - Processautomation (DCS/PCS7)
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2026-06-25
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Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är dedikerade experter inom industri, energi och infrastruktur och skapar värde för kommande generationer. AFRY har nordiska rötter med global räckvidd. Våra gemensamma principer – Result driven, Client centric, Empowering och Accountable – vägleder oss i hur vi arbetar, utvecklas och lyckas tillsammans. Var med och accelerera övergången till ett hållbart samhälle.Publiceringsdatum2026-06-25Beskrivning av jobbet
Vi söker en automationsingenjör med mångårig erfarenhet av Siemens SIMATIC PCS 7 och processnära automationssystem. Rollen innebär att du arbetar med design, konfiguration och implementation av DCS-lösningar i projekt som sträcker sig från konceptfas till FAT/SAT och driftsättning. Du kommer att vara involverad i hela livscykeln – från kravanalys och systemarkitektur till programmering, testning och dokumentation. Typiska uppdrag inkluderar:
Systemdesign och programmering av DCS/PLC/SCADA-lösningar
Migrering och uppgradering av befintliga automationsplattformar
Integration av fältinstrumentering, nätverk och kommunikationsprotokoll (t.ex. Profibus, Profinet, OPC UA)
Genomförande av verifiering och validering enligt gällande standarder
Leverans av funktionsåtaganden och kompletta systemlösningar
Arbetet sker både hos kund och i våra in-house-projekt, där du samarbetar med multidisciplinära team inom Automation West – ett segment med cirka 60 ingenjörer och tekniska specialister i Göteborg och Varberg. Vi arbetar enligt etablerade projektmodeller och använder verktyg som COMOS, TIA Portal, WinCC och PCS 7 Engineering System.Kvalifikationer
Du är en analytisk och lösningsorienterad ingenjör med stark systemförståelse och vana att arbeta i komplexa projektmiljöer. Du har god förmåga att omsätta kravspecifikationer till tekniska lösningar och är bekväm med att dokumentera enligt standardiserade metoder. Du trivs med att arbeta i parallella projektflöden och har ett strukturerat arbetssätt.
Vi söker dig som har:
Examen som civil eller högskoleingenjör alternativt från yrkeshögskola eller motsvarande erfarenhet och kunskap.
Flerårig erfarenhet av projektering och implementation av processautomationssystem.
Djup kompetens inom Siemens SIMATIC PCS 7.
Erfarenhet av andra DCS/PLC/SCADA-plattformar (t.ex. ABB 800xA, Emerson DeltaV, Honeywell).
B-körkort och viss möjlighet att resa inom Sverige.
Mycket god kommunikationsförmåga på svenska och engelska, både muntligt och skriftligt
Meriterande:
Erfarenhet av modellbaserad simulering (ex. SIMIT, MATLAB/Simulink).
Erfarenhet av systemuppgraderingar och migrering av legacy-system.
Kunskap om ISA-88/ISA-95 och standarder för industriell automation
Tjänsten kan kräva att du kan arbeta i våra säkerhetsklassade projekt. Detta innebär att en säkerhetsprövning genomförs enligt svensk lagstiftning om säkerhetsskydd. För att uppfylla kraven behöver du inneha ett medborgarskap som följer säkerhetsskyddsförordningens bestämmelser, och inga hinder får finnas enligt kriterierna för säkerhetsklass
Ytterligare information
Hos AFRY får du tillgång till en tekniskt avancerad arbetsmiljö med möjlighet att arbeta i projekt med hög komplexitet och teknisk bredd. Vi erbjuder:
Möjlighet att vara med från tidigt skede i uppbyggnaden av teamet och tillfälle att bli riktigt vass på DCS och processindustri.
Individuella utvecklingsplaner med certifieringar och kurser inom automation, cybersäkerhet och systemdesign
Kollektivavtalade förmåner, friskvårdsbidrag och försäkringslösningar
Tillgång till Club AFRY – vår personalklubb med aktiviteter som främjar nätverkande och trivsel
Vi arbetar aktivt med kompetensutveckling och tror på att teknisk excellens kombinerat med god arbetsmiljö skapar långsiktig framgång.
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2026-08-30. Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi går mot sommarsäsong och det kan dröja lite längre än vanligt innan vi återkommer till dig.
För samtliga rekryteringar på AFRY genomförs som grund alltid en ID-kontroll, referenstagning samt verifiering av utbildning. Läs gärna mer om vår rekryteringsprocess här (https://afry.com/sv/bli-en-del-av-afry/rekryteringsprocessen-pa-afry).
Tack för ditt tålamod och vi önskar dig en riktigt god jul!
Kontaktperson för frågor:
Mikael Börjesson, Sektionschef Advanced Automation Göteborg mikael.borjesson@afry.com
(mailto:mikael.borjesson@afry.com
)
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474), https://www.afry.com
169 75 GOTHENBURG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9978133