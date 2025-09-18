Automationsingenjör - Plc/scada Inom Life Science
2025-09-18
Företagsbeskrivning
AFRY erbjuder tjänster inom teknik, design, digitalisering och rådgivning. Vi är hängivna experter inom industri, energi- och infrastruktur, som skapar värde för kommande generationer. AFRY har en global räckvidd med djupa rötter i Norden. Tillsammans accelererar vi omställningen till ett mer hållbart samhälle. Publiceringsdatum2025-09-18Beskrivning av jobbet
Våra kunder står inför stora förändringar som drivs av nya tekniska lösningar och vi söker dig som vill vara med och göra skillnad! Just nu rekryterar vi ingenjörer som vill vara med oss på satsningen mot framtidens automation och digitalisering inom Life Science.
Sektionen El-, Automation & Industriell IT inom affärsområdet Life Science söker nu en Automationsingenjör inom PLC/ SCADA som vill vara med och utvecklas inom automation i en miljö där teknik, kvalitet och säkerhet är centrala delar av verksamheten?
Om rollen
Som Automationsingenjör inom PLC/ SCADA blir du en nyckelperson i vårt automations- och produktionsteam. Du ansvarar för att utveckla, driftsätta och underhålla PLC baserade styrsystem i en modern och GMP reglerad produktionsmiljö inom Life Science där resor kan förekomma.
Du kommer att:
Programmera, konfigurera och optimera PLC-system, med fokus på Siemens (S7-300/400/1500, TIA Portal, WinCC) och Allen-Bradley/Rockwell (ControlLogix, CompactLogix, FactoryTalk). Delta i hela projektkedjan - från förstudie och design till driftsättning, validering och dokumentation. Utföra felsökning och förebyggande underhåll av styrsystem och processutrustning. Integrera PLC-system med SCADA-, DCS- och MES-lösningar. Säkerställa att alla automationslösningar uppfyller GMP, GAMP 5 och regulatoriska krav. Bidra till förbättringsprojekt och implementering av ny teknik.
Exempel på system och utrustning du kommer att arbetara med
Kommunikationslösningar: EtherNet/IP, Profibus, Profinet, Modbus
Säkerhets-PLC och maskinsäkerhetssystem
Processutrustning för läkemedelstillverkning (t.ex. reaktorer och fyllningslinjer mm.) Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Dokumenterad minst 3 års erfarenhet av Siemens eller Allen-Bradley PLC system
Erfarenhet från processindustri, gärna läkemedel eller annan reglerad industri
Goda kunskaper i industriella kommunikationsprotokoll och nätverk
Goda kunskaper i svenska och engelska (tal & skrift)
Meriterande är:
Teknisk utbildning på högskole-/universitetsnivå inom automation, elektroteknik, mekatronik eller motsvarande erfarenhet
Erfarenhet av integration mellan PLC och SCADA/DCS/MES
Erfarenhet av avancerad felsökning och optimering av styrsystem
Kunskap om GMP och regulatoriska krav
Erfarenhet inom Life Science, läkemedelsindustri, livsmedelsindustri, hälsosjukvård, energi eller annan reglerad industri Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som är kommunikativ och samarbetsinriktad, med en strukturerad och lösningsorienterad inställning. Du är noggrann och kvalitetsmedveten, och har förmågan att arbeta både självständigt och i team.
Ytterligare information
På AFRY är vi många som är passionerade, inte bara på jobbet utan även på fritiden. Vi vill vara din ideala arbetsgivare, oavsett fas i livet, och vi förstår vikten av en balans mellan privatliv och arbete.
Därför passar vi på att redan här nämna några av de förmåner du erhåller om du börjar hos oss:
Fast lön och kollektivtal - Trygga komponenter som är en självklarhet för oss!
Vidareutveckling i form av utbildningar och våra uppdrag samt genom att nätverka med våra duktiga konsulter
Club AFRY - Vår personalklubb med möjlighet till kultur och sportevenemang, bokklubb, stuguthyrning, yoga mm.
Friskvårdsbidrag
Välkommen med din ansökan, sista ansökningsdag är 2025-10-16
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta:
Vytautas Urbikas, Sektionschef
Mail: vytautas.urbikas@afry.com
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
På AFRY driver vi förändring i allt vi gör. Vi anser att förändring sker när modiga idéer möts, när vi samarbetar, skapar innovation och omfamnar kreativa lösningar, det är så vi skapar framtiden. Vi söker konstant kvalificerade kandidater som vill ansluta sig till våra inkluderande team runt om i världen. Bli en del av oss och påskynda den gröna omställningen Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-18
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REF12850N". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Afry AB
(org.nr 556120-6474) Arbetsplats
Afry Jobbnummer
9516165