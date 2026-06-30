Automationselektriker till Åkers Sweden AB
Auxante AB / Elektrikerjobb / Strängnäs Visa alla elektrikerjobb i Strängnäs
2026-06-30
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-30Arbetsuppgifter
Som automationselektriker blir du en del av underhållsavdelningen och ett team med 22 kollegor som tillsammans ansvarar för att säkerställa en stabil och driftsäker produktion. Du rapporterar till underhållschefen och arbetar nära produktion, teknikavdelningen och övrig underhållspersonal.
En stor del av rollen handlar om att utveckla och optimera företagets automationslösningar. Du arbetar med allt från enskilda maskiner till komplexa överordnade system och bidrar aktivt till att förbättra produktionens tillgänglighet, kvalitet och effektivitet.
Dina arbetsuppgifter omfattar bland annat att:
• Programmera, utveckla och hantera företagets automationssystem.
• Felsöka samt utföra förebyggande och avhjälpande underhåll.
• Utveckla och optimera styr- och reglerteknik.
• Delta i projekt och tekniska förbättringsarbeten.
• Planera och genomföra underhållsaktiviteter.
• Samarbeta med produktion, tekniker och andra funktioner för att hitta långsiktiga lösningar.
• Dokumentera utfört arbete och bidra till ständiga förbättringar.
• Delta i arbetsmiljö- och säkerhetsarbete samt rapportera risker, tillbud och avvikelser.
• Vid behov ingå i företagets beredskapsstyrka.Profil
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av industriell automation och har arbetat praktiskt med Siemens mjukvaror och produkter. Du är trygg i din kompetens och trivs med att arbeta med felsökning, programmering och utveckling av automationslösningar i en producerande verksamhet. Som person är du resultatinriktad och van att arbeta nära produktionen, med fokus på att hålla anläggningar i drift och minimera störningar. Du arbetar strukturerat även när tempot är högt och har förmåga att snabbt analysera fel i processen för att hitta långsiktigt hållbara lösningar. Du är van att samarbeta i tvärfunktionella miljöer, där du har en naturlig dialog med produktion, underhåll och teknik för att lösa problem och driva förbättringar. Du bidrar aktivt med din kompetens i det dagliga arbetet och delar erfarenheter som stärker gruppens samlade förmåga. Du har ett starkt säkerhetstänk och arbetar konsekvent enligt gällande rutiner och arbetssätt, med fokus på att säkerställa en stabil, säker och kvalitativ drift.
Krav för rollen är:
• Utbildning som automationselektriker, serviceelektriker eller motsvarande kompetens förvärvad genom arbetslivet.
• Erfarenhet av programmerbara styrsystem (PLC).
• Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• B-körkort.
• Möjlighet att arbeta skift.
Meriterande är erfarenhet inom:
• SCADA-system.
• Reglerteknik (PID-reglering).
• Underhåll av maskiner inom industrin, gärna tung industri.
• Ritningsläsning och CAD.
• Microsoft Office.
• Att leda eller driva projekt.
• ESA eller andra relevanta utbildningar, såsom truckkort, traverskort, fallskydd, mobila arbetsplattformar eller Heta ArbetenOm företaget
Åkers Sweden AB är ett svenskt industriföretag med rötter ända tillbaka till 1500‐talet, vilket gör det till en av landets äldsta verksamheter.
Företaget ingår i den internationella koncernen Ampco‐Pittsburgh och är en del av Union Electric Steel, en ledande aktör inom tillverkning av valsar för stål- och metallindustrin.
Från anläggningen i Åkers Styckebruk produceras avancerade valsar och specialprodukter med höga krav på precision och kvalitet.
Bolaget arbetar i en global miljö med både produktion och kunder över flera kontinenter.
Tillverkningen bygger på elektriska processer och en hög andel återvunnet material, vilket är en viktig del av företagets hållbarhetsarbete.
Samtidigt har Åkers ett tydligt fokus på att utveckla stabila och effektiva produktionsprocesser samt minska sin klimatpåverkan.Om företaget
Auxante AB är ett svenskt bemannings- och rekryteringsbolag som riktar sig till industrin. Det är ett familjeföretag som, genom sina egna erfarenheter inom industriell tillverkning och andra service- och installationsyrken födde idén om ett företag, med syfte att bistå branschens rekryteringsbehov. Så grundades Auxante med ambitionen att engagera och sysselsätta skickliga tjänstemän och yrkesarbetare i Sverige. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Auxante AB
(org.nr 559244-0506), https://www.auxante.se/
Hallvägen 8 (visa karta
)
121 62 JOHANNESHOV Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Åkers Sweden AB Kontakt
Linus Lööw Spadaro linusloowspadaro@auxante.se +46 76 006 07 24 Jobbnummer
9985756