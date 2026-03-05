Automationselektriker | Lernia | Finspång
Lernia Bemanning AB / Elektrikerjobb / Finspång Visa alla elektrikerjobb i Finspång
2026-03-05
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lernia Bemanning AB i Finspång
, Norrköping
, Linköping
, Katrineholm
, Söderköping
eller i hela Sverige
Vill du vara med och utveckla framtidens industriella underhåll? Vi söker flera engagerade och noggranna automationselektriker för kommande uppdrag. Här arbetar vi med både elektriskt och mekaniskt underhåll av fabrikens maskinpark - en miljö som präglas av flexibilitet, samarbete och teknisk utveckling.Publiceringsdatum2026-03-05Om tjänsten
Placeringsort: Finspång
Tjänstgöringsgrad: Heltid
Arbetstider: Dagtid
Anställningsform: Direktrekrytering med provanställning
Tillträde: Enligt överenskommelse
Som automationselektriker kommer du att arbeta med ett brett spektrum av elarbeten inom industrin, med fokus på service, reparation och underhåll av produktionsutrustning. Du blir en viktig del av ett team som säkerställer att våra maskiner fungerar optimalt och att produktionen flyter på utan avbrott.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
Förebyggande och akut underhåll av elektriska system och automationsutrustning
Felsökning och reparation av produktionsmaskiner
Deltagande i förbättrings- och utvecklingsarbete
Dokumentation och uppdatering av elritningar i El-CAD
Medverkan i projektgrupper för tekniska förbättringar och nyinstallationer
Beredskapstjänst med support kvällar och helger efter internutbildning
Om dig
Vi ser att du som söker är en positiv och utåtriktad person med mycket driv som har viljan och förmågan att vara med och bidra till ett starkt team. Du är självgående, noggrann, ordningsam och kan arbeta under eget ansvar, har hög arbetskapacitet och kvalitetsmedveten i ditt arbetssätt.
Formell kompetens
Körkort & Tillgång till bil
Goda kunskaper i svenska tal och skrift
Goda kunskaper i engelska tal och skrift
Relevant utbildning inom el/automation
Erfarenhet inom automatiserad processindustri avseende avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll.
Meriterande
Utbildning inom Allen-Bradleys styrsystem, kunskap och erfarenhet av industriautomation och styr- och reglerteknik är meriterande.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss via e-post på bemanning.vetlanda@lernia.se
. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du att behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7337110-1876010". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://connect.lernia.se
Repslagaregatan 19 (visa karta
)
602 25 NORRKÖPING Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9779322