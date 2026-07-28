Automationselektriker
Randstad AB / Elektrikerjobb / Södertälje Visa alla elektrikerjobb i Södertälje
2026-07-28
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, Ekerö
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-28Dina arbetsuppgifter
Vill du spela en nyckelroll i att säkra driften i en högautomatiserad och modern maskinpark?
Hos Cummins i Lindesberg tillverkar vi komponenter för tunga fordon och vår anläggning täcker hela kedjan från smide och bearbetning till montering. Här får du det bästa av två världar: den familjära stämningen hos ett lokalt företag och karriärmöjligheterna i en global storkoncern.
Nu söker vi en erfaren Automationselektriker med intresse för CNC och bearbetningsmaskiner som är en fena på felsökning och som trivs där el och mekanik möts!
Cummins i Lindesberg är en av regionens mest betydelsefulla arbetsgivare och en hörnsten i svensk tung fordonsindustri. Här kombineras över hundra år av ingenjörskonst med modern, hållbar teknik.
Varmt välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar vi med Randstad där rekryteringskonsult Hannah Sandström svarar på frågor om rollen och rekryteringsprocessen, hannah.sandstrom@randstad.se
Urval och intervjuer påbörjas från v 33, svarstiden kan vara längre än vanligt pga sommarperiod.
Ansvarsområden
Ditt huvudfokus ligger på att säkerställa hög tillgänglighet i produktionen genom aktivt underhåll och snabb felavhjälpning vid akuta stopp. Rollen är i grunden operativ och teknisk med tyngdpunkt på problemlösning snarare än mjukvaruutveckling. I maskinparken finns ett 100-tal maskiner både äldre och mer moderna maskiner. Rollen innefattar även mycket samarbete med andra avdelningar. Tex arbeta i nära samverkan med produktionsteam för att lösa komplexa problem där mekanik och el möts.
Du kommer att arbeta operativt med både akuta felavhjälpningar och förebyggande underhåll i vår maskinpark som består av ett 100-tal maskiner. Fokus ligger på problemlösning och samarbete med våra produktionsteam.
I rollen ingår att:
Felsöka systematiskt på industriella maskiner, bearbetningsmaskiner och robotceller genom att läsa elscheman och tolka maskinlarm.
Felsöka i styrsystem (Siemens TIA Portal och Sinamics). Du behöver inte skriva kod från grunden, men du ska kunna läsa, förstå och göra mindre optimeringar.
Arbeta med installation, montering av elskåp, kabeldragning och driftsättning av nya maskinceller.
Utföra säkerhetskritiskt arbete med starkström (400V upp till 10kV).
Hos oss får du rätt förutsättningar att växa och arbeta säkert. Vi bekostar och genomför löpande de certifieringar du behöver, exempelvis för elsäkerhet (NERCA), maskinsäkerhet (DEKRA) och truckkort.Övrig information
Arbetstid: 2-skift.
Anställningsform: Tillsvidareanställning på heltid (inleds med 6 månaders provanställning).
Avtal: Kollektivavtal via IF Metall.
Tillträde: Omgående.Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
genuin teknisk förståelse tillsammans med en relevant elteknisk bakgrund och en naturlig fallenhet för logisk felsökning.
elevant elutbildning - gymnasial eller yrkeshögskola (YH) med inriktning el.
god teknisk förståelse och förmåga att läsa och förstå/tolka elscheman och arbeta logiskt med felsökning av elektriska system.
god systemkännedom i Siemens styrsystem (TIA Portal, Sinamics).
god svenska i tal och skrift.
För att briljera i rollen ser vi gärna att du känner igen dig i följande:
CNC & Bearbetning: Har du erfarenhet av, eller kännedom om, maskinfabrikat som Okuma, MAchak eller Fanuc är det meriterande.
Robotik: Erfarenhet av industrirobotar (exempelvis ABB) värderas högt.
Styrsystem: Du har god kännedom om Siemens TIA Portal och Sinamics.Om företaget
Randstad
På Randstad vet vi att alla människor har en plats på arbetsmarknaden. Med verksamhet över hela landet och inom alla kompetensområden hjälper vi människor att hitta ett jobb som känns bra, och där de får möjlighet att växa, utvecklas och uppnå sin fulla potential.
Med närmare 600 000 anställda i 38 länder är Randstad världsledande inom HR-tjänster, med målsättningen att bli världens främsta och mest uppskattade partner på arbetsmarknaden. Genom att kombinera vår passion för människor med kraften i dagens teknologi hjälper vi människor och företag att uppnå deras fulla potential. Vi kallar det Human Forward. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Randstad AB
(org.nr 556242-1718), https://randstad.se/job-redirect/23e85509-bb1a-49e8-8350-733773ac8628
151 59 SÖDERTÄLJE Arbetsplats
Randstad Kontakt
Hannah Sandström hannah.sandstrom@randstad.se +46733434534 Jobbnummer
10014307