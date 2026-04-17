Automations- och kommunikationsingenjör Nord - Vattenfall Eldistribution
2026-04-17
Företagsbeskrivning
Vattenfall Eldistribution AB är Vattenfalls elnätsverksamhet och ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ansvarar för en samhällsbärande infrastruktur som distribuerar el till mer än 900 000 företag och hushåll. Som medarbetare hos oss bidrar du varje dag till att samhället fungerar och till en säker elförsörjning för kommande generationer. Tillsammans bygger vi framtidens elnät och möjliggör omställningen till ett hållbart samhälle. Läs mer om hur det är att arbeta här
Om rollen
Vill du ha ett meningsfullt jobb där du får bidra till att göra verklig skillnad både för samhället och energiomställningen? Hos oss är du en del av en samhällsviktig verksamhet med spännande projekt, teknik i framkant och kollegor som värdesätter varandra.
Nu söker vi flera erfarna Automations- och kommunikationsingenjörer som vill vara med och bygga upp framtidens underhållsverksamhet!
Vi står inför en av Vattenfall Eldistributions största satsningar någonsin - en historisk kraftsamling för att bygga en starkare, mer motståndskraftig och helt egen förmåga inom underhåll och reparation. I en tid när omvärlden ställer allt högre krav på robusthet och uthållighet tar vi avgörande steg för att säkra ett elnät som klarar svåra förhållanden och levererar när det behövs som mest.
Ansvarsområden och arbetsuppgifter
Vi söker nu Automations- och kommunikationsingenjörer som vill vara med och stärka vår teknikavdelning. Vi erbjuder dig ett fritt och ansvarsfullt arbete där du är med och säkerställer en driftsäker och modern infrastruktur i våra anläggningar runt om i landet. Här får du goda möjligheter till både teknisk fördjupning och personlig utveckling i rollen.
På Avdelningen Teknik & Kontrollanläggning arbetar cirka 50 ingenjörer med specialistkompetens inom automation, kommunikation, kontrollutrustning och konstruktion. Här möter du kollegor som brinner för teknik, delar gärna med sig av sin kunskap och tar stort ansvar för både kvalitet och säkerhet.
Din roll som Automation- och kommunikationsingenjör
Medverka vid förebyggande underhåll och felsökning av automation- och kommunikationsutrustning
Medverka vid projekt av om- och nybyggnation av automation- och kommunikationslösningar och säkerställa genomförandet av nya, löpande projekt inom område
Vara med och ta fram design, inköp av material, konstruktion, implementation, installation och driftsättning
Hantera leverantörs- och entreprenörskontakter
Vårt arbete sker i miljöer som ibland innebär höga höjder och potentiella risker, vilket gör att säkerhet och riskmedvetenhet alltid står i centrum. Samtidigt präglas vår vardag av samarbete, problemlösning och möjligheten att arbeta nära den teknik som håller Sveriges elnät i gång. Resor ingår som en naturlig del av arbetet, mestadels över dagen men resor med övernattning förekommer.
Kravspecifikation
Vårt arbetssätt präglas av frihet under ansvar och som person drivs du därför av att ta dig an utmaningar, lösa problem och nå uppsatta mål. Eftersom du kommer ha kontakt med både interna och externa kontakter söker vi dig som är serviceorienterad och tycker om att arbeta både på egen hand och i nära samarbete med kollegor.
Utöver dina personliga egenskaper ser vi gärna att du har:
En utbildning inom telekommunikation, automation eller elkraft, alternativt motsvarande praktisk erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig
Några års erfarenhet av arbete inom telekommunikation, automation eller elkraft
Erfarenhet av teknik såsom optofiber och radiobaserad kommunikation, exempel 4G och radiolänk, stationsbussbaserade nätverk enligt standarden IEC61850 och IP baserade nätverk
Du har lätt för att uttrycka dig på både svenska och engelska i skrift och tal. Körkort B är ett krav.
Ytterligare meriter vi värdesätter:
Erfarenhet från elkraftsbranschen
Erfarenhet av att tidigare leda projekt eller arbete, gärna som projektledare, alternativt arbetserfarenhet som koordinator inom branschen
Praktisk erfarenhet av arbete och konfiguration av fjärrkontroll- och kontrollutrustning, exempelvis RTU:er och reläskydd
Ytterligare information
Vi erbjuder en spännande arbetsvardag och en bra balans i livet på en attraktiv arbetsplats med goda möjligheter till utveckling. Vi arbetar i en säker och motiverande arbetsmiljö, med en stark och positiv kultur präglad av omtanke för alla. För att du ska trivas erbjuder vi möjlighet till ständigt lärande, bra arbetsvillkor och ett brett utbud av personalförmåner - Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort
Västerås, Avesta, Sala, Uppsala, Sollentuna, Älvkarleby, Östhammar, Umeå, Örnsköldsvik, Storuman, Luleå, Jokkmokk eller Gällivare med omnejd. Hemstationering kan komma att bli aktuellt.
Kontaktpersoner
För mer information om tjänsten kontakta Avdelningschef Christian Falck, christian.falck@vattenfall.com
. För frågor om rekryteringsprocessen kontakta rekryterare Johanna Sperling, johanna.sperling@vattenfall.com
Fackliga representanter för denna tjänst är Christian Ericsson, Ledarna, Anne-Marie Sjöbohm, Akademikerna, Jan-Olof Eriksson, Unionen, Ulf Tengman, SEKO. Alla kontaktpersoner nås via Vattenfalls växel 08-739 50 00.
Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2026! Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats. Urval och intervjuer sker efter sista ansökningsdag.
Att arbeta inom Vattenfall innebär att arbeta med samhällsviktig infrastruktur. Därmed är många av våra tjänster säkerhetsklassade och du kan komma att bli krigsplacerad. Är denna tjänst säkerhetsklassad kommer säkerhetsprövning genomföras innan anställning, i enlighet med säkerhetsskyddslagen. En eventuell krigsplacering sker med stöd i anställningsavtalet och lagen om totalförsvarsplikt.
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Så ansöker du
