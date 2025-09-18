Automationstekniker till Vansbro
Hjärtat av Lyko slår i Vansbro! Här ser hundratals medarbetare varje dag till att våra kunders ordrar plockas, packas och skickas med känsla för det lilla extra. De senaste åren har vi gått från ett manuellt lager till en högautomatiserad anläggning i världsklass - och vi är långt ifrån klara. Här är förändring vardag, vilket betyder ständig utveckling och nya möjligheter att växa och lära tillsammans.
Nu söker vi en Automations¬tekniker till vårt automationsteam i Vansbro! Som Automationstekniker blir du en viktig del av teamet som ser till att vår anläggning rullar som den ska - varje dag. Kort sagt: du är en viktig pusselbit i att vårt lager fortsätter utvecklas och fungera på topp. Sugen? Läs vidare!
Om rollen
Du arbetar med service, underhåll, felsökning och förbättringar av vår automatiserade anläggning med bland annat 600 robotar, plock- och packstationer, inleveransstationer och hela sex kilometer rullbanor. Utöver det dagliga arbetet är du också delaktig i projekt - som installation av nya maskiner eller ombyggnation av arbetsstationer. Samarbete med andra avdelningar är en naturlig del av vardagen, och din expertis gör dig till en efterfrågad kollega.
Lite mer konkret innebär rollen att du kommer att:
- Utföra service och underhåll enligt plan
- Jobba med förbättringar
- Felsöka, återställa och övervaka system
- Hantera akuta underhållsinsatser
- Optimera och hantera reservdelar
- Delta i olika projekt, stora som små
Vår logistikresa
Vi har byggt upp ett av Europas mest avancerade skönhetslager - med automation i världsklass och tekniska lösningar i framkant. Plattformen ger oss hög kapacitet, låg felfrekvens och stabil leverans, även under extrema perioder som Black Week.
2020 - Vi flyttade in i vår nuvarande anläggning i Vansbro med kontor, lager och ett automationssystem med 150 robotar, 336 000 lagerplatser och en kapacitet på 20 000 order per dag. På bara några dygn flyttade vi över tre miljoner produkter och kunde skicka ut vårt första paket - tack vare insatsen från över 250 medarbetare.
2021 - Vi startade installationen av en fördubbling och nådde redan samma år en kapacitet på 40 000 order per dag - med 700 000 lagerplatser och 300 robotar som jobbar dygnet runt.
2023 - Vi expanderade ytterligare med en lagerhubb i Berlin, öppnade upp för tredjepartslogistik (3PL) och började även leverera till B2B-kunder.
Vår satsning på logistik
Hösten 2023 offentliggjorde vi vår största investering hittills: en ny automationslösning värd över 43 miljoner euro. Just nu befinner vi oss mitt i driftsättningen, med målet att nå full drift lagom till Black Week och successivt bygga kapacitet mot 100 000 order per dygn.
Som Automationstekniker kommer du att spela en nyckelroll i att förena alla delar till en effektiv helhet när vi fortsätter resan mot att bli ledande inom både skönhet och logistik.
Vem är du?
Har du ett starkt tekniskt intresse och en vilja att ständigt utvecklas? Är du nyfiken, noggrann och flexibel - och trivs både i team och när du arbetar självständigt? Då kan du vara den vi söker!
Hos oss blir du en del av en miljö där det händer mycket, och där tempot periodvis är högt. Du låter dock aldrig stress gå ut över kvaliteten i ditt arbete, och du har lätt för att anpassa dig. Vi värdesätter framför allt din personlighet, ditt driv, din förmåga att ta dig an nya utmaningar och att ha ett starkt självledarskap.
Vi tror att du har:
- Ett stort intresse för teknik och en vilja att lära dig nytt
- Förmåga att ta ansvar, driva ditt arbete framåt och få saker gjorda
- God samarbetsförmåga men också styrkan att arbeta självständigt
- Meriterande erfarenheter och kunskaper:
- Teknisk utbildning eller erfarenhet inom t.ex. el, automation, pneumatik, serviceteknik, styr- och reglerteknik eller liknande
- God system- och datorvana
- B-körkort
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Detaljer om anställningen
Du blir en del av ett engagerat och sammansvetsat team och rapporterar till Anton Jonsson, Maintenance Manager.
- Heltid, tvåskift (morgon ca 05:45-15:00, kväll ca 14:30-00:00) samt var fjärde helg
- Inledande 6 månaders provanställning
- Tillträde omgående eller enligt överenskommelse
- Placering: Vansbro
På Lyko tror vi att vem du är och vad du har för förmågor är viktigare än din tidigare erfarenhet. Därför har vi skrotat kravet på CV och personligt brev och använder oss istället av urvalsfrågor och tester när vi rekryterar.
Så vad väntar du på?! Om det här låter som rätt utmaning för dig, ansök idag eller allra senast den 3:e oktober! Har du frågor om tjänsten maila Anton Jonsson, Maintenance Manager på anton.jonsson@lyko.com
Psst! Eftersom vi inte vill att några personuppgifter ska riskera att hamna på vift så tar vi inte emot ansökningar via mail utan ansöker gör du enkelt genom att klicka dig vidare nedan. Lycka till!
Lyko är en hårvård- och skönhetspecialist med ambition att förändra branschen.
