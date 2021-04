Automationingenjör / El- & Instrumentingenjör till Valmet - Bravura Sverige AB - Elektronikjobb i Sundsvall

Bravura Sverige AB / Elektronikjobb / Sundsvall2021-04-15Om Bravura:Bravura är experter på rekrytering inom tjänstemannaområdet och hjälper företag i hela Sverige att tillsätta allt från nyckelpositioner och andra permanenta tjänster till kortare deltidsuppdrag. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter och vi förmedlar jobb både till dig med erfarenhet och till dig i början av karriären. På Bravura brukar vi säga att vi stärker företag genom människor och människor genom jobb. Vår roll är att erbjuda dig jobbmöjligheter och att förenkla för dig som söker jobb via oss. Vi drivs av ett personligt engagemang i varje rekrytering, där dialog, snabbhet och återkoppling är nyckeln till ett lyckat resultat.2021-04-15Den här tjänsten är en direktrekrytering vilket innebär att rekryteringsprocessen sker genom Bravura och du anställs direkt hos Valmet.Valmet är den ledande globala utvecklaren och leverantören av teknik, automation och service inom massa-, pappers- och energiindustrin.Valmet AB ingår i den finska Valmet-koncernen och levererar anläggningar, utrustning, processlösningar, service och experthjälp till pappersbruk, kemiska och mekaniska massabruk, fiberboard och energiindustri över hela världen.Idag arbetar cirka 13 000 anställda på Valmet Globalt utav dessa arbetar ca 1500 i Sverige och 450 är placerad i Sundsvall.I Sundsvall har Valmet 450 anställda och levererar processer och utrustning för kemisk och mekanisk massaframställning, fiberboardproduktion, balhantering och hydrolyssystem för framställning av biobränslen.Valmet har en stor kundbas i Skandinavien. Tre av fyra svenska pappersbruk är levererade av Valmet (86% av kapaciteten). Många marknadsledande globala skogs- och energiföretag har sin bas i Sverige, till exempel SCA och Stora Enso.I rollen som el- och instrumentingenjör på arbetar du med service inom automation och förbättringar av eftermarknadsprojekten. Du ingår i gruppen Service Products och Process Support. I arbetet ingår migrering mellan gamla och nya system i kundernas anläggningar samt vidareutveckling av funktioner för diagnostik och fjärrövervakning. Tjänsten innebär varierande uppgifter och du kommer att ha täta kontakter med ett flertal andra enheter inom Valmet lokalt och globalt.Du arbetar i ett mindre team med varierande erfarenhet. Inledningsvis erbjuds du introduktion och stöd av erfarna kollegor.I denna tjänst ingår resor då man är ute på drift hos kund. Du bör vara inställd på att delta i driftagningar och antalet resdagar kan du själv vara med att påverka.Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:Högskoleingenjör exempelvis inom automation eller processErfarenhet av PLC, HMI, motorstyrning och instrumenteringErfarenhet av processindustrin är meriterandeErfarenhet av SiteBase eller COMOS är meriterandeDu behärskar svenska och engelska i tal och skriftB-körkortSom el- och instrumentingenjör på Valmet behöver du som person ha ett stort tekniskt intresse tillsammans med en god förmåga att vilja lösa problem. Du är driven, vetgirig och engagerad i ditt arbete och ser vikten av att leverera kvalitetssäkra lösningar till kunder. I rollen ingår samarbete med kollegor och mycket kommunikation med kund och därför är det viktigt att du är bra på att kommunicera. Du är öppen inför förändringar samt har lätt för att anpassa dig efter nya situationer. På sikt vill du utvecklas i din roll inom organisationen.Övrig information:Start: Enligt överenskommelsePlats: SundsvallLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna härÄr du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här: https://www.bravura.se/din-karriar. Har du problem med att skicka in din ansökan eller frågor kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller ringa vår växel 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval, och tjänsten kan komma att tillsättas tidigare än sista ansökningsdatum. Välkommen med din ansökan!Sökord: PLC, HMI, COMOS, SiteBase, Valmet, pappaersmassa, processindustri, ingenjörer, ingenjör, resor, globalt, internationellt, utveckling, programmering, styrteknik, automation, process, processingenjör, automationsingenjör, instrumentering, industri, anläggning, fabrik, kemi, mekanik, fiberboardVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2021-04-30Bravura Sverige AB5695392