Automation-/Styrsystemingenjör till Adeccos kund Fresenius Kabi
Adecco Sweden AB / Maskiningenjörsjobb / Uppsala Visa alla maskiningenjörsjobb i Uppsala
2025-10-08
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Adeccos kund Fresenius Kabi söker nu en erfaren och kvalitetsmedveten konsult för rollen som Automation-/Styrsystemingenjör. Uppdraget innebär att arbeta med flera kortsiktiga förbättringsinsatser i befintliga produktionssystem inom läkemedelsindustrin.
Om uppdragetPubliceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
• Utveckling och förbättring av grafiska gränssnitt.
• Implementering och modifiering av funktioner i PLC-system.
• Arbete med olika tekniska plattformar, främst Allen Bradley och Siemens PLC i flera generationer.
• Säkerställa att arbetet följer höga krav på ordning, testning och validering, dokumentation och förändringsprocesser.
Detta är ett konsultuppdrag via oss på Adecco, med start enligt överenskommelse. Uppdraget förväntas pågå till 2026-07-03, med stor chans till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som har:
• Erfarenhet och kunskap inom Allen Bradley och Siemens PLC.
• Förmåga att arbeta med olika tekniska plattformar.
• Intresse och fallenhet för kvalitetsarbete.
• Erfarenhet från läkemedelsindustrin är meriterande.
•
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (krav).
Vill du vara med och bidra till förbättringar i en högteknologisk och kvalitetsfokuserad miljö hos en ledande aktör inom läkemedelsproduktion?
Skicka in din ansökan via Adecco redan idag!
Kontaktuppgifter
Har du några frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:
Amila Dresevic på 073 684 78 61.
OBS! Vi tar inte emot ansökningar via mail!
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden AB
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se Kontakt
Consultant Manager
Amila Dresevic Jobbnummer
9546636