Automation Engineer
2026-01-23
NKT designs, manufactures and installs low-, medium- and high-voltage power cable solutions enabling reliable energy transmission. Since 1891, NKT has innovated the power cable technology, building the infrastructure from the first light bulbs to the megawatts created by renewable energy today.
NKT is headquartered in Denmark, operates from more than 30 locations worldwide, and employs 6,000 people globally. NKT is listed on Nasdaq Copenhagen and realised a revenue of EUR 3.3 billion in 2024. NKT - We connect a greener world. http://www.nkt.com
Utveckla automationslösningar i en avancerad produktionsmiljö i Karlskrona
Till vår avdelning Automation and Projects, inom Production Development, söker vi nu en automationsingenjör som i en projektbaserad verksamhet utvecklar automationslösningar för vår högteknologiska och unika produktion av högspänningskablar. Vill du arbeta på ett globalt företag och vara med och bidra till den gröna omställningen? Ta chansen till en produktionsnära roll där du blir del av ett samarbetsinriktat team och får möjligheten utmana din tekniska förmåga för att hitta passande lösningar.
Ta fram lösningar för automation i ett samarbetsinriktat team
Vi satsar på att uppdatera produktionen med den senaste teknologin och utvecklar innovativa automationssystem för vår kabelproduktion. Inom Automation and Projects arbetar vi, utöver el- och automationslösningar, även med processutveckling, SCADA-applikationer, uppkoppling mot överordnade system och delprojektledning. Innan automationslösningar implementeras i produktionen har vi en labbverksamhet där våra medarbetare kan testa och kvalitetssäkra sina lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att vara:
* Utveckla små och stora automationslösningar i projektform, inklusive val av hård- och mjukvara
* PLC-programmering och elkonstruktion på maskiner och produktionsutrustningar
* Granskning och validering av automations- och elkonstruktionslösningar både på nya maskiner och vid ombyggnader av befintliga maskiner
* Delta i kalkylering och offertarbete för automationsprojekt
* Ansvara för ledning av delprojekt
* Linjestöd för produktion
Som automationsingenjör blir du en viktig del av teamet på Automation and Projects, inom Production Development, bestående av ca 8 medarbetare som till stor del är erfarna ingenjörer med blandade kompetenser och erfarenheter inom elkonstruktion och automation. Vårt team präglas av samarbete, god kommunikation och en öppenhet att diskutera lösningar.
Vi fokuserar på framtida behov, teknisk utveckling och långsiktiga förbättringar.
Det akuta och dagliga underhållet hanteras av underhållsavdelningen, som vi samarbetar med.
Vi lägger stor vikt vid kompetensutveckling och erbjuder våra medarbetare möjligheten att delta i externa utbildningar hos våra samarbetspartners och systemleverantörer, allt för att stärka både individens och organisationens tekniska expertis. Vi erbjuder en omväxlande och stimulerande arbetsmiljö. För att fungera väl i rollen, behöver du vara på plats i Karlskrona.
Erfarenhet inom PLC-programmering och en samarbetsinriktad personlighet
Vi söker dig som vill arbeta i projektform och du uppskattar varierande arbetsuppgifter. För att trivas och göra ett bra jobb i detta arbete krävs engagemang och motivation. Du arbetar på ett systematiskt sätt, är ansvarstagande och samarbetar väl med dina kollegor.
Du har även:
* Teknisk utbildning från universitet, högskola, YH alternativt erfarenhet av PLC-programmering
* Erfarenhet inom PLC-programmering
* Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och i skrift
Kontaktuppgifter och ansökan
NKT uppmuntrar en mångfaldig organisation och en kultur där människor med olika bakgrund kan trivas och inspireras att prestera på sitt bästa. Vi tror att en mångfaldig organisation möjliggör hållbara prestationer och att en inkluderande och välkomnande kultur skapar en bättre arbetsplats.
Tycker du tjänsten låter intressant? Då vill vi gärna prata med dig. Även om du inte uppfyller alla krav - berätta det för oss. Kunskapsluckor kan fyllas och det viktigaste är din potential, motivation och intresse att bidra till vår framtid.
Ansök via länken nedan med CV senast 2026-02-22. Urval sker löpande vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan detta datum. Var medveten om att utdrag ur belastningsregistret, alkohol-och drogtester samt personlighetstester är en del av vår rekryteringsprocess. Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Viktor Krantz, viktor.krantz@nkt.com
. Om du har frågor gällande rekryteringsprocessen vänligen kontakta ansvarig rekryterare Angelina Nilsson, angelina.nilsson@nkt.com
. Observera att vi på grund av GDPR-reglerna inte kan ta emot några ansökningar via e-post.
Vi ser fram emot din ansökan!
