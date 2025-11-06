Autismerfaren Assistent Deltid Till Karlskoga
2025-11-06
Vill du jobba med ett härligt gäng som vet vad assistans innebär? Hos vår kund arbetar det ett team assistenter med högt i tak och en tydlighet i assistansen. Här arbetar man med god kommunikation och stöttar varandra. Vi söker dig som har erfarenhet av autism.
Kunden har assistans dygnets alla timmar och har även dubbelassistans del av dagen, då ni som assistenter arbetar två och två. Vår kund går på DV måndag till fredag där du som assistent finns med. Hon tycker om att bada så utflykter till badhuset sker två gånger i veckan. Hon tycker om promenader och går gärna på gympa och tar en tur till biblioteket ibland. I hemmet finns en katt, så du kan inte ha pälsdjursallergi.
Du erbjuds trevliga kollegor och en aktiv kund som verkligen uppskattar sina assistenter. Du kommer att få individanpassad introduktion/utbildning i alla delar kring kundens hjälpbehov och rutiner.
Assistentens roll och erfarenhet
Är du en lagspelare som ser möjligheter i stället för svårigheter? Vi söker dig har som jobbar bra i team, men som även är självgående. Du behöver ha lite skin på näsan, stresstålig och god förståelse för vad personlig assistans i hemmet innebär.
Det är viktigt att du kan motivera och aktivera kunden, men även vara lyhörd och jobba med hjärtat. Det är viktigt att vara rak och tydlig i sin kommunikation. Du som assistent följer kunden under ditt pass men tar även ansvar för dagen och kan styra upp. Att arbeta självständigt och ta egna beslut under ordnade former.
Du behöver vara flexibel gällande arbetstider eftersom vi i arbetsgruppen löser bemanningen om någon blir sjuk eller har semester - vi ställer upp för vår kund och varandra.
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet av personlig assistans
• Erfarenhet av autism
• Svenska i tal och skrift
• Tecken och kommunikation
• Utåtagerande beteende
• Krav på körkort
• Simkunnig är ett krav.
• Ej allergisk emot pälsdjur
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Deltidstjänst
• Start 1 mars eller enligt överenskommelse
• Arbetstiderna är förlagda dygnets alla timmar, dubbel assistans förekommer
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
