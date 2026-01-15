Aura söker omgående en inköpsadministratör
Aura Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-01-15
Aura Train & Rail är ett nytt och nischat affärsområde inom Aura Personal, skapat för att möta tåg- och järnvägsbranschens växande behov av rätt kompetens - både idag och på lång sikt.
Just nu söker vi en inköpsadministratör med start omgående!
Administratör till inköpsenhet
Vi söker en strukturerad administratör till ett uppdrag där du stöttar inköpsenheten i det dagliga arbetet. Rollen innebär ansvar för dokumenthantering och diarieföring, administrativa uppgifter i inköps- och fastighetssystem, samt dokumentation av intern planering.
Vi söker dig som är noggrann, serviceinriktad och trivs i en administrativ roll med många kontaktytor.
Tjänsten:
Denna tjänst är en konsultlösning med start omgående och uppdraget beräknas pågå fram till sommaren med eventuell möjlighet till förlängning med 3 alt 6 månader.
Arbetets placering är i centrala Stockholm med möjlighet till att distansarbeta i samråd med uppdragsgivaren.

Publiceringsdatum: 2026-01-15
Vi ser fram emot att höra ifrån dig, har du frågor gällande tjänsten så kontakta Jens Ström på jens.strom@aurapersonal.se
alt 0708-380369.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-14
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020)
111 20 STOCKHOLM Arbetsplats
